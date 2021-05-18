Akaryakıtta gizli zammı kontrol eden tavan fiyat uygulaması sona eriyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt ürünlerinde uygulanan gizli zammın önüne geçilebilmesi için aldığı bir kararla 2 aylık bir tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesini sağlamıştı. 18 Mart tarihinde yürürlüğe giren tavan fiyat uygulamasının bu gece sona ereceği bildirilirken akaryakıt fiyatlarının uygulamadan önceki sisteme geri dönerek fiyatların serbest piyasa koşullarında belirleneceği aktarıldı.

19 Mayıs tarihinden itibaren akaryakıt fiyatlarının eski sisteme dönüş yapılacağı hakkında bir açıklama yapan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 2 aylık bir tavan fiyat uygulaması ile bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinde gerçekleştirilen gizli zam oyunlarında alınan söz konusu kararın hedefine ulaştığını söyledi. Süreç içerisinde rekabetin daha da gelişeceğini ve 17-20 kuruş gibi bir indirim göreceklerini söylediğini hatırlatan Yılmaz, bu rakamların bazı illerde 35 ila 40 kuruşlara kadar indiğini ifade etti.

Konuyla ilgili hassasiyetlerinin belli olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, rekabetin giderek arttığı ve hizmet kalitesinin de git gide yükseldiği sektörde maliyetlerde yaşanan düşüşlerin tüketicilere yansımasını istediklerini belirten Başkan Yılmaz, eski hatalara tekrar geri dönüş yapılmaması için de fiyatları titizlikle izlemeye devam edeceklerini söyledi.