Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı 'Gelir İdaresi Başkanlığı' tarafından hazırlanan vergi usullerine ilişkin genel tebliğde yapılan değişiklik yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazırlanan tebliğde ise akaryakıt satışlarının yapıldığı istasyonlarında araçların yakıtını almasını sağlayan pompalara elektronik ortam alanında anlık olarak veri aktarımı yaptığı ve yüksek güvenlik seviyesine sahip ödeme kaydedici cihazlara (EN Pompa ÖKC), bağlama zorunluğu getirildiği belirtildi. Tebliğde, söz konusu cihazlar üzerinden yapılan satışlara ait olan mali kapsam taşıyan tüm bilgilerin elektronik ortam aracılığı ile bildirme zorunluluğuna ve bu cihazlardan alınan fiş yada rapor gibi bilgilerin de GİB'in belirlediği teknik standartlar uygun olarak toplanacağı aktarıldı.

Alınan yeni kararla birlikte bundan sonra akaryakıt istasyonlarına konulacak olan bayi otomasyon sistemleriyle birlikte sistem içerisindeki tüm veriler GİB'e elektronik olarak iletilecek. Yeni nesil pompa olarak adlandırılan ÖKC'lerde ise akaryakıt satışları için önce taşıtların plaka numaraları girilecek ve akaryakıtın verilmesi sonrasında ise cihazdan alınan fiş bilgide ihtiva edilerek otomatik olarak çıkacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Bakanlık tarafından onaydan geçirilen ve şuan kullanılmakta olan akaryakıt pompalarının en geç 30 Haziran tarihine kadar, elektronik kayıt ünitesi olan istasyonların ise en geç 31 Aralık tarihine kadar yeni nesil pompa ödemesi kaydeden cihazlara geçiş yapması zorunlu kılındı.

Söz konusu yasa gereği belirlenen tarihlere kadar yeni nesil pompa cihazlarına geçiş yapılmadığı takdirde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren eski nesil ödeme kaydedici cihazların mühürleneceği ve bunlarla ilgili üretim ve satışı gerçekleşmeyeceği ifade edildi.