Akaryakıt için yapılan gizli zamlara EPDK'den 'tavan fiyat'lı engel!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir karar alındı. Fiyatlarda yapılan gizli zamların önüne geçmek için alınan kararda yeni bir uygulama başlatılacağını söyleyen Başkan Mustafa Yılmaz, yeni tavan fiyat uygulamasıyla sektörün daha sürdürülebilir hale geleceğini ve rekabetçi yapının korunabileceğini söyledi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni sisteme geçiş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş oranında bir indirim olacağını ve dağıtım şirketlerinin bundan sonra tavan fiyatından daha pahalıya satılamayacağını söyledi.
Son Güncelleme: 17.03.2021 13:24