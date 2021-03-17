Akaryakıt için yapılan gizli zamlara EPDK'den 'tavan fiyat'lı engel!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir karar alındı. Fiyatlarda yapılan gizli zamların önüne geçmek için alınan kararda yeni bir uygulama başlatılacağını söyleyen Başkan Mustafa Yılmaz, yeni tavan fiyat uygulamasıyla sektörün daha sürdürülebilir hale geleceğini ve rekabetçi yapının korunabileceğini söyledi.

EPDK tarafından uygulamaya alınacak olan 'Tavan fiyat' sistemi 2 ay süreli geçerli olacak. Alınan yeni kararla birlikte İstanbul Anadolu yakası tarafında benzinin tavan fiyatı 7,08 TL olarak belirlenirken, motorinde bu ücret 6,44 TL olacak. Avrupa yakasında ise benzinin tavan fiyatı 7,07 olurken motorinin tavan fiyatı 6,43 TL olarak uygulanacak. Ankara'da benzinin litresinin en yüksek 7,13 TL ve motorinin litresinin de 6,49 TL olacağı tavan fiyat uygulamasında İzmir'de benzinin litresinde tavan fiyat 7,16 TL, motorinin de ise bu miktar 6,52 TL olarak belirlenecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, söz konusu uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni sisteme geçiş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş oranında bir indirim olacağını ve dağıtım şirketlerinin bundan sonra tavan fiyatından daha pahalıya satılamayacağını söyledi.