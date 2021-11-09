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Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında artışlara ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre artık akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV'den karşılanacak.

09 Kasım 2021 Salı 17:27
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
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Son dönemde akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar sonrasında vatandaşları sevindirecek indirim haberi geldi. buna göre, bugünden itibaren benzin fiyatlarında indirime gidileceği ve indirimin Ocak ayından sonra da uygulanacağı bildirildi.

Akaryakıt zamlarının bir kısmı ÖTV’den karşılanacak

Edinilen bilgilere göre, akaryakıtta yaşanan fiyat artışlarının bir ölümünün ÖTV’den karşılanacağı belirtildi. Buna göre, benzinin litre fiyatında yaklaşık 30 kuruş indirim uygulanması bekleniyor.

2022 yılı için alınan kararda, ‘’Hazine ve Maliye Bakanlığı ile strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli ‘2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının onaylanmasına karar verilmiştir’’ denildi.


Son Güncelleme: 09.11.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt IndirimiAkaryakıt Zammı
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