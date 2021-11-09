Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına peş peşe yapılan zamlar sonrasında vatandaşları sevindirecek indirim haberi geldi. buna göre, bugünden itibaren benzin fiyatlarında indirime gidileceği ve indirimin Ocak ayından sonra da uygulanacağı bildirildi.
Akaryakıt zamlarının bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
2022 yılı için alınan kararda, ‘’Hazine ve Maliye Bakanlığı ile strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli ‘2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının onaylanmasına karar verilmiştir’’ denildi.
Son Güncelleme: 09.11.2021 17:27