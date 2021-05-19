Aile yardımıyla 2 çocuklu emekliye aylık 495 TL ek gelir!

Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında yapılacak maaş zammı ve aile yardımı desteğini bekliyor. Memurlara yapılacak olan aile yardımı desteğinden kendilerine de verilmesini isteyen emekliler bununla ilgili taleplerini dile getiriyorlar. Talebin hayata geçirilmesi halinde ise 2 çocuklu emekli bir kişiye aylık 495 lira ek gelir sağlanacak.

Her ay düzenli olarak verilen aile yardımı ile ilgili ödemelerde maaşlar gibi en az yüzde 3 oranında bir zam uygulanması bekleniyor. Enflasyon tahminleri sonuçlarına göre zam oranının yüzde 7.66'ya çıkabileceği değerlendirilirken verilen aile yardımında eş yardımı 376,83 TL'den 405,70 TL'ye yükseleceği aktarıldı. Çocuk yardımı da 0-6 yaşa verilen 82,90 TL 89,24 TL'ye 6 yaş ve üzeri için verilen 41,45 TL'de 44,62 TL'ye yükselecek.

Eşi çalışmayan ve 6 yaş üzeri 2 tane çocuğu olan bir memurun alacağı aile yardımının aylık 459 TL yerine 494,94 TL olması beklenirken, bu yardımdan faydalanmak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, konuyla ilgili taleplerinin memur konfederasyonların Ağustos ayında tapacakları toplu sözleşme ile karara bağlanmasını bekliyor.