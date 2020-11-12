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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2020 senesinde de maddi destek vermeye devam ediyor!

2020 senesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından pek çok maddi yardım yapılmaktadır. Gelir seviyesi düşük olan ve yardıma muhtaç olan vatandaşlara yapılan maddi yardımlarla birlikte pek çok farklı alanda nakit desteği verilmektedir.

12 Kasım 2020 Perşembe 21:01
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2020 senesinde de maddi destek vermeye devam ediyor!
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında maddi durumu yetersiz olan kişilere 2020 senesinde de yardımlar yapılmaktadır. Bakanlık aylık olarak sabit bir gelire sahip olmayan vatandaşlara düzenli olarak destek vermektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1000 TL Yardım Başvurusu

Covid-19 salgını nedeniyle maddi anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara bakanlık tarafından 1000 TL maddi yardım yapılmaktadır. 3 aşamalı olarak sunulan maddi yardımların ilk iki fazı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmiştir. Üçüncü faz ise halen devam etmektedir. Maddi yardımlardan faydalanabilmek için vatandaşların öncelikle daha önce sosyal yardım almamış olmaları gerekmektedir. Başvurular e-devlet sistemi aracılığı ile alınırken genellikle bu dönemde işsiz kalan ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara verilmektedir.

Doğum Yapan Annelere Yardım

Bakanlık 2020 senesinde doğum yapan annelere maddi yardımlar yapıyor. Bu yardımlar aşağıdaki gibi oluyor.

  • Çocuk Parası
  • Süt ve Emzirme Ödeneği
  • Yarım Gün Çalışma Desteği
  • Bakıcı Parası
  • İş Görmezlik Ödeneği

Çocuk Parası 2020 senesinde ilk çocuk için 300, ikinci için 400 ve diğerleri için ise 600 TL olarak ödenmektedir. Başvurular SYDV’lere yapılmaktadır.

Süt ve emzirme ödeneği destekleri 2020’de 202 TL olarak verilmektedir. Alınabilmesi için SGK ya da BAĞKUR’lu olunması ve 120 günlük prim ödenmesi lazımdır. Başvurular bakanlık üzerinden alınmaktadır.

Yarım gün çalışma desteğinin bir kısmı iş veren bir kısmı ise İŞKUR tarafından ödenmektedir. Alınabilmesi için çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması lazımdır.


Bakıcı parası 2020 senesinde 1.500 TL olarak verilmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da yaşayanlara verilmektedir.

Engellilere Yapılan Maddi Yardımlar

Engellilere Engelli aylığı, muhtaç aylığı ve evde bakım aylıkları verilmektedir. Engelli yardımlarından faydalanabilmek için %40 oranından yüksek bir engel oranına sahip olunması gerekmektedir. Verilen yardımlar yüzde 40 ile 69 arasında farklı 69 ve üzerinde olanlar için ise ayrı ödenmektedir.

Muhtaç aylığının bağlanabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.

  • Sosyal güvence olmamalı
  • Gelir ve aylık maaş olmamalı
  • Gelir getirici taşınır ve taşınmaz olmamalı
  • Mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması
  • Gelir getirici malların olması halinde muhtaçlık aylığından çok olmaması

Evde Bakım aylığı alınabilmesi için yüzde 50 oranından yüksek engel oranına sahip olunması gerekmektedir. Ağır engeli bulunan kişilerin bakımlarını üstelenemeyecek olduklarının raporlanması halinde bu kişilere evde bakım maaşı bağlanmaktadır. Engelli aylığı alanlar evde bakım maaşı alamamaktadırlar.

Kaymakamlık Maddi Yardım Başvurusu

Bakanlık tarafından sağlanan yardımlar hane bazlı olmaktadır. Başvurular kaymakamlıklar üzerinden de yapılabilmektedir. Başvurular intenet üzerinden de yapılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda hane bazlı olarak verilen yardımlar yer almaktadır.

  • Gıda yardımı
  • Barınma yardımı
  • Yakacak yardımı
  • Elektrik tüketim desteği
  • Eşi vefat etmiş kadınlara yardım
  • Muhtaç asker ailelerine yapılan yardım
  • Muhtaç asker çocuğu yardımı
  • Doğum yardımı
  • Öksüz ve yetim aylığı

Şehir ve Gazi Ailelerine yapılan yardımlar kapsamında eğitim alanında, konut kredileri alanında yardımlar yapılırken silah altına alınmama ve kamu kurumlarında çalışma gibi imkanlar da tanınmaktadır. Şehit ve Gazi yakınlarının bu yardımlardan yararlanabilmeleri için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SGK’ya başvuruda bulunması gerekmektedir.

E-devlet Maddi Yardım Sorgulama

Her türlü sosyal yardımın sorgulanabilmesi için e-devlet sistemi kullanılabilmektedir. İlgili sorgulama sayfası ziyaret edilerek sonuçlar sorgulanabilmektedir. E-devlet kapsamında aşağıdaki sorgulamalar yapılabilmektedir.

  • Doğum yardımı başvuru sonucu sorgulama
  • Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama
  • Gelir testi sonucu sorgulama
  • Sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama
  • Sosyal yardım bilgileri sorgulama
  • Şehit ve gazi yakınları ile ilgili sorgulama


Son Güncelleme: 12.11.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Maddi YardımDestekE-devlet
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