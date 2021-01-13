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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TLödünç para yardımı şartları ve kapsamı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5.000 TL ve 10.000 TL ödünç para yardımında bulunacak. Vatandaşlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para yardımını merak ediyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 20:13
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 5.000 ve 10.000 TLödünç para yardımı şartları ve kapsamı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi konuda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yeni bir sistem geliştirdi. Kooperatif sistemine benzeyen bu sistemle birlikte ihtiyaç sahibi olan kişilere 5.000 TL ile 10.000 TL maddi para yardımı yapılacak. Bu para ödünç olarak verilecek. Vatandaşlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç oara yardımını merak ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce sık sık gündeme getirilen ödünç para desteğini yeniden aktif hale getiriyor. Koronavirüs döneminden oldukça fazla etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, koronavirüsün getirdiği maddi zorluklarla mücadele edebilmesi için gündeme getirilen bu sistem ile birlikte 5.000 TL ile 10.000 TL olmak üzere iki farklı miktarda yardım sağlanacak. Vatandaşlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç oara yardımını merak ediyor.

Ödünç Para Yardımı

İkraz olarak da bilinen ödünç para yardımları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın koronavirüs salgını döneminde yaşadıkları ekonomik sorunlarla mücadele etmeleri için verilmektedir. Bu dönemde ihtiyaç sahibi kişiler anlık olarak para ihtiyacı duymaktadır. Gerekli şartları taşıyan kişilerin başvuruları kabul edildiği takdirde bu yardımlardan yararlanabilecektir. Ancak bu para ödünç olarak alınır. Belli zamanlarda ödeme planına göre ödeme yapılması gerekmektedir. Bu paranın faizi yoktur. Ne kadar alırsanız o kadar geri ödersiniz. Ödünç para yardımı şartları şu şekildedir:

  • Başvuru yapacak olan ihtiyaçlının herhangi bir bankaya borcunun bulunmaması,
  • Başvuru formundaki istenilen bilgileri eksiksiz doldurması,
  • En az 2 kefil. Kefiller iş arkadaşlarından olmalı.
  • Daha önce ödünç para desteği almamış olmak.
  • Ödeme planındaki ödemelere günü gününe uyulması gerekmektedir.

Ödünç Para Yardımı Başvurusu

Ödünç para yardımına maddi sıkıntı çeken ihtiyaç sahibi kişilerin başvurması gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek ya da online ortamdan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ödünç para yardımı başvurunuz kabul edilirse ödeme planına sadık kalmanız istenecektir. Ödemelerinizi plana göre her ay düzenli bir şekilde yapmalısınız. Eğer plana sadık kalmazsanız cezai işlem uygulanır. İhtiyaç sahibiyken daha fazla borçlu çıkmamanız için her ay düzenle ödemenizi yapmanız gerekir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Ödünç Para YardımıAile Bakanlığı
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