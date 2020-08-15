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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ağustos 15 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:43
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
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Hemen herkesin bildiği gibi 1 ay önce enflasyon oranları açıklandı. Memurlar için maaşın ne kadar olacağı duyurulurken pandemi sebebi ile yapılan sosyal ödemelere de artış gelmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak pandemi ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği artırıldı. Öneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı meydana geldi. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber de gekdi. Devletten 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

İçinde bulunduğumuz son 180 günün enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılın son yarısına ilişkin maaş zamları da açıklanmış durumda. Yılın ilk yarısında 0.146061 olan katsayı, ikinci yarıda 0.154451 olarak belirlendi.

 

Engeli bulunan vatandaşlar ne kadar ödeme alacak?


Memurlara toplamda %5.75 yapılan zam ile beraber engelli maaşlarında da maaş ödemesi artışına gidildi. Henüz 18 yaşını doldurmayan ve minimum %40 engele sahip vatandaşlar adına aylık ödemeler zam sonucunda 567 lira oldu. Engelleri %70’in üzerinde olan bireyler için de ödemeler 805 lira iken zam ile 851 liraya kadar yükseldi.

Yaşlılık maaşındaki artış ne kadar?

65 yaşını geride bırakmış ve sosyal sigortası ya da sağlık güvencesi bulunmayan bireylere getirilen zam yılın ikinci yarısında belirlenen enflasyon oranlarına göre 39 lira oldu. Yaşlılık maaşı alan bireyler 672 lira değerinde yardım alırken şimdi bu yardım 711 lira değerinde.

Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar bu yardımdan faydalanmak istiyorlarsa ikamet ettikleri lokasyona göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yolunu tutmalıdırlar. Öneğin yaşlılık maaşı almak isteyen bireyler için sadece T.C kimlik isteniyor. Fakat eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporuna ihtiyacınız olacaktır.

Bu desteklerden yararlanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi durumunda aldıkları ödemeler geçici olarak durur. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 15.08.2020 02:43
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