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Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 20 bin TL yardım yapacak!

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zorlanan ailelere yapılan yardımlar devam ediyor. Pek çok kişi Aile Bakanlığı tarafından duyurulan 20 bin TL yardımı araştırıyor.

30 Eylül 2020 Çarşamba 22:39
Aile Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 20 bin TL yardım yapacak!
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapılmaya devam ediyor. Pek çok kişi Aile Bakanlığı tarafından yapılan yardımları araştırmaya devam ederken son olarak yapılan açıklamalar sonrasında ihtiyaç sahiplerine 20 bin TL yardım yapılacağı duyuruldu.

Sosyal yardım destek ödemeleri devam ediyor

Salgın sürecinde çalışan çalışmayan pek çok vatandaşın ekonomik durumlarında bozulmalar yaşandı. Dünya genelinde etkisi halen devam eden salgın nedeni ile vatandaşlar bakanlıklar ve hükümet tarafından yapılan yardımlara büyük ilgi gösteriyor.


Ay sonunu getirmekte zorlanan vatandaşlar gerek düşük faizli ve ötelemeli krediler alırken gerekse bakanlıkların verdikleri yardımları almaya devam ediyor.

Gıda yardımı başvuruları

Aile Bakanlığından en fazla talep alan ve başvuruları günden güne artan gıda yardımları bakanlık tarafından en fazla araştırılan yardımlar arasında bulunuyor. Gıda yardımına başvuru yapılabilmesi için aranan tek şart ise 18 yaşını doldurmuş olmak. Haneye giren gelir asgari tutarın üçte biri olan kişiler öncelikli sayılırken başvurular ve yardımlar bayramdan beri devam ediyor.

20 bin TL yardım yapılacak

Vatandaşların anayasal haklarından bir tanesi olan barınma hakkı nedeni ile hükümet ve bakanlık ortak çalışma yürüterek bakımı yapılmayan, eskimiş ve hasar almış binalarda yaşayan vatandaşlara 20 bin TL ile 40 bin TL arasında yardım yapılacağı belirtildi. Yapılacak yardımlar konut yenileme ve bakım masrafı olarak verilecek. Devletin tüm bu yardımlara ek olarak eşi vefat eden kadınlara, şehit ailelerine ve kışlık yakacak yardımlarına da devam edileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 30.09.2020 22:39
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Anahtar Kelimeler:
Aile Bakanlığı20 Bin Tl Yardım
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