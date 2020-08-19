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Ağustos 2020 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:56
Ağustos 2020 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
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Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. Hal böyle olunca emlak satışları salgına rağmen hız kesmedi ve rekorlar kırarak satışlar yapıldı.  Düşük faizli kredilerden faydalanarak ev sahibi olmak isteyenler hangi bankadan en uygun kredi alınır öğrenmek istiyor.

En uygun oranlar hangi bankada?

Ülkemizde kamu katılım ve özel banka olarak adlandırılan bankalar hizmet vermektedir. Her gruptan bankalar kendi kampanyalarını hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine en uygun biçimde sunmuştur. Kredi oranlarının uzun zaman sonra bu kadar düşüş yaşaması ile birlikte konut kredileri 0 ya da ikinci el ayrımı olmaksızın düşüşe geçti. İşte bankaların müşteriler için hazırladığı faiz oranları;

Kamu Bankaları

Kamu bankalarının 180 aya kadar vadeyle sunduğu en uygun faizler;

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en uygun faizli bankaların başında geliyor. 0 konutlar için belirlemiş olduğu %0,64 faiz oranı, ikinci el konutlarda ise %0,74 olarak belirlenmiştir.

Katılım Bankaları


Katılım bankalarından Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans Katılım kamu bankalarından sonra en uygun faiz oranları belirleyen ikinci bankalardır. Hazırlamış oldukları %0,74 faiz oranı ile konut kredisini ilgililere sunuyor.

Bir diğer katılım bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ise %0,82 ile listenin devamında yer alıyor.

Özel bankalar

Özel bankalar Kamu Bankaları ve katılım bankalarının sonrasında yer alarak uygun faiz miktarı belirliyor. Bunlardan;

İNG Bank:  %0,79

Akbank:     %0,85

İş Bankası: %0,87  faiz oranıyla kredi imkanı sağlayarak konut almak isteyenlere finansal destek sağlıyor.

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 01:56
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