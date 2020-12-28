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AGİ ödemeleri 2021 yılında ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2021 AGİ ödemesi ne kadar oldu?

Toplantının sona ermesi ile Asgari ücret tutarının 2 bin 852 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Tutarın belirlenmesinden sonra vatandaşların en merak ettikleri konu ise 2021 AGİ oranlarının olması. AGİ ne demek? AGİ oranı nedir?

28 Aralık 2020 Pazartesi 13:34
AGİ ödemeleri 2021 yılında ne kadar oldu? Yeni asgari ücret 2021 AGİ ödemesi ne kadar oldu?
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Asgari Geçim İndirimi olan AGİ ödenen rakamların devlet tarafından asgari ücretli kişiye ödenen tutardır. İşverenin vergisini de düşürmektedir. Tüm işverenler ise çalıştırdığı vatandaş için AGİ ödemesi gerekmektedir.2007 yılından önce vergi iadesi olduğundan kaynaklı çalışanlar yıl boyunca yaptığı herhangi alışverişi için fiş veya faturaları biriktirmekteydi. Çalışan kişi biriktirdiği fiş veya faturaları çalıştığı yere götürerek vergi iadesi almaktaydı. 2007 yılından sonra vergi iadesi kaldırılarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması hayatımıza girdi.  En son yapılan zammın hemen ardından AGİ bekarlar için 220,73 TL evli ve eşi çalışmıyorsa 264,87 TL evli olup eşi çalışmayıp 1 çocuklu aileler için ise 297,98 TL olarak belirlenmişti.

 

Asgari Ücret 2021 AGİ fiyatları ne kadar oldu?

  GÜNCEL AGİ FİYATLARI

Kıdem tazminatı en yüksek tavan rakamı  7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükselmektedir.

İşsizlik maaşı ise değişiklik göstermektedir. 1168.27 lira alan bir bireyin maaşı  1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alan vatandaşın ise  2840.28 liraya çıkmıştır.

İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.

Doğum ve askerlik borçlanması gibi durumlarda günlük  olarak en düşük rakamdan 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükselmiştir.

Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.

Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.

 Çalışan eş durumu, çalışmayan eş durumu, bekar, evli,  çocuklu, çocuk sayısı olarak olarak değişiklik gösteren tablo ise farklılık yaratmaktadır.

  • Bekar bir bireyin alacağı tutar:  268,31
  • Evli eşi çalışmayan vatandaş: 321,97
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu aile:  362,22
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu aile: 402,47
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu aile: 456,12
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu aile: 456,12
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu aile: 456,12
     
  • Evli eşi çalışan: 268,13
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55·Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80· Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12


Son Güncelleme: 28.12.2020 13:34
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Anahtar Kelimeler:
AGİAsgari ücret
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