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AGİ nedir? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2020 AGİ ne kadar?

Gündemde büyük yankı uyandıran AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ ne kadar? ile ilgili olarak merak edilen 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. AGİ nedir? AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ ne kadar? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 26 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 05:54
AGİ nedir? 2020 AGİ nasıl hesaplanır? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2020 AGİ ne kadar?
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2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.


Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 05:54
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