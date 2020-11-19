İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

AGİ ne zaman artacak? 2020 Kasım için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu

19 Kasım 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden AGİ ne zaman artacak? için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. AGİ ne zaman artacak? için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 19 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:40
AGİ ne zaman artacak? 2020 Kasım için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Takip Et:

2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.


Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 17:40
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Türk Hava Yolları bilet fiyatlarını 99 TL olarak belirledi! Kampanya ne zaman sona erecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi Affı ve Ceza Yapılandırma ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı!
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim yerleri
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu
Kar ne zaman yağacak? İşte Yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler
Sgk yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır ?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cengiz Tangör kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar kaç TL?
Hizmetçiler Belkıs kimdir? Gerçek adı nedir? Servet Pandur hakkında bilgiler
2020 Güncel alkol fiyatları - Rakı, Bira, Viski, Votka, Şarap tekel satış fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Dünya çocuk kitapları haftası ne zamandır? Neden kutlanır?
2020 iş yeri çevre temizlik vergisi ne kadar oldu?
2019 Yılı Sözleşmeli Er Alımları Ne Zaman Yapılacak? Sözleşmeli Er Alım Başvuru Şartları Ve Tarihleri!
Rüyada civciv görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? Civciv görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2020 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
İnternetten banka kredi kartı limit arttırım işlemleri
Emily in Paris yeni sezon ne zaman çıkacak? Emily in Paris 2.sezon yayın tarihi
Kredi yapılandırmak istiyorum sicilim bozuk diyenlere 2 bankadan müjde!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.