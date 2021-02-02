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Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? haberi ile ilgili en yeni detaylar 2 Şubat 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 12:45
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2021
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Devlet tarafından işçilere verilen maddi desteklerden biri olan asgari geçim indirimi, işçilerin işverenleri tarafından kişilere ödenmektedir. Belirli şartları yerine getiren çalışanlara verilen asgari geçim indirimi, şartların değiştirilmesi halinde kişilere daha çok ücret ödemesi sunuyor.

Devlet tarafından şartları belirlenen asgari geçim indiriminden evde bulunan çocukların da etkisi vardır. Çocuklara göre belli oranda indirim sağlayan devlet, şartların yerine getirilmesi halinde yüzdelik olarak çocuk sahibi çalışan kişilere indirim imkanı sağlamaktadır.

AGİ tutarları nasıl belirleniyor?

Asgari geçim indirimi, gelir vergisinden düşülerek işçilere ödenmektedir. Bu uygulama devlet tarafından başlatılmıştır ve işverenler uygulaması halinde gelir vergisinden düşürdükleri tutarlı işçilerine vermektedir. Kişilere yapılan ödemelerde birçok değişken vardır. Bunlardan birisi kişinin evli ve çocuğu olması durumudur. Bu durumda kişiye ödenen AGİ tutarı diğerlerine göre farklılık göstermektedir. AGİ tutarı hesaplanırken öncelikle kişinin çocuğu olup olmamasına bakılmaktadır. Çocuğu bulunan kişiler öz veya üvey olması önemsenmeden bu indirimden yararlanabilmektedir. Ayrıca kişilerin çocukları 25 yaşının altında ise veya 18 yaş üzeri ama eğitimine devam ediyorsa bu çocuklar için de indirimden yararlanılabilmektedir.

Bir çocuk yetim ve öksüz olması halinde geçim indiriminden yararlanabilmektedir. Ayrıca kişilerin çocukları eğitim hayatına devam ediyorsa ve 25 yaşını geçmemişse çalışan kişiye AGİ sağlanmaktadır.

Öz ya da üvey çocuk ayrımı yapılmıyor

AGİ’den yararlanacak kişilerin çocuklarının öz veya üvey olması indirimden yararlanmalarını etkilememektedir. Çocukların cinsiyeti de indirimi etkilemezken, çocuk konusunda aranan şart çocukların evlenmemiş olmasıdır. Bu durumdan çocuklar indirimden yararlanamazlar. Ayrıca çocuklarda aranan bir şart ise çocukların çalışmıyor olmasıdır. Çocuklar çalışmaya başladıklarında indirimden yararlanma haklarını kaybederler.

Çocuklar için sağlanan indirimler çocuğa göre değişiklik göstermektedir. Devlet tarafından belirlenen kurallara göre ilk iki çocuğa %7,5 indirim sağlanırken, üçüncü çocuk için %10, üçten fazla çocuk için ise %5 indirim sağlanmaktadır. Alınacak indirim brüt asgari ücretten hesaplanmaktadır. Ve çocuk indirimi en fazla %15 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle en fazla 5 çocuk bu indirim hakkına sahiptir.

Nafaka durumlarında farklı şartlar

İki kişinin boşanması durumunda, iki kişi de çalışıyor ise nafaka alan kişiye AGİ sağlanmaktadır. Çocukların vekaleti devlet tarafından kime verildiyse, ona göre o kişiye indirim yapılmaktadır. Nafaka ödemesi yapan baba indirimden yararlanabilirken, anne nafaka almaması halinde bu indirimden faydalanabilmektedir. Ayrıca garimeşru olarak doğan çocukların indirimden yararlanabilmesi için anne veya babanın çocukları üstüne kaydettirmesi gerekir. Bu durumda çocuklar kimin kimliği üzerine kayıtlı ise o kişi indirimden yararlanır.



Son Güncelleme: 02.02.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
çocuk IndirimiAGİ
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