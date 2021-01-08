İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

AGİ formu nasıl doldurulur? 2021 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken AGİ formu nasıl doldurulur? AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ocak 8 Cuma tarihli haberimizde AGİ formu nasıl doldurulur?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 11:51
AGİ formu nasıl doldurulur? 2021 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?
Takip Et:

Çalışan kişilerin maaşını etkileyen devlet uygulamalarından biri de asgari geçim indirimidir. Bu indirim ile birlikte çocuğu olan çalışanlara ek ödemeler gerçekleştirilmektedir. Kişilerin çocuk sayısı, çocuk yaşı ve öğrenim durumlarına göre değişik indirim alma imkanları bulunmaktadır. Bu uygulamadan yararlanma isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

AGİ nedir?

Çalışan kişilere belirli şartları yerine getirmesi halinde verilen ek ödemelere asgari geçim indirimi denmektedir. Kişiden kişiye farklı tutarlarda verilen ek ödemeler, kişinin sahip olduğu çocuk sayısı, yaşı ve öğrenim durumu gibi birçok değişkene göre belirlenmektedir.

AGİ hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler öncelikli olarak başvuru yapmalıdır. Başvuru yapacak kişiler form doldurarak ilgili merkeze başvurularını gerçekleştirir.

AGİ’den kimler yararlanabilir?

Asgari geçim indiriminden birçok vatandaş yararlanma hakkına sahiptir. Bu kişiler, ücretli çalışanlar, emekliler ve SGDP bünyesinde çalışan kişilerdir. Kişiye verilecek ek ödemeler kişinin evlilik ve çocuk durumuna göre verilir. Bu nedenle ödemeler kişiden kişiye göre değişir.

AGİ formu nasıl doldurulur?

Asgari geçim indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru formu doldurması gerekir. Formda kişiye ait bilgiler sorulmaktadır. Bu bilgileri eksiksiz ve doğu bir şekilde veren kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Kişi başvuru formunda temel kişisel bilgilerin yanı sıra hangi sigorta hizmetine bağlı ise ona ait bilgileri de doldurmaktadır. Bu şekilde kişiye ait sigorta bilgilerine ulaşılarak gerekli ödeme tutarı belirlenmektedir.

AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?

Asgari geçim indirimi formunda kişinin eşi ve çocuğuna ait bilgiler de yer almalıdır. Bu bilgileri eksiksiz dolduran kişiler araştırılarak o kişilere en uygun ek ödeme bağlanılmaktadır. Verilecek olan ek ödemeyi çocuğun durumu belirlerken, eşinin çalışıp çalışmaması da belirlemektedir.

Çocuk konusunda öz ve üvey olarak ayrılmadan ek ödeme gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kişiler çocuk bilgilerini de doğru bir şekilde başvuru formunda doldurmalıdır.

AGİ ödemesi nasıl hesaplanır?

  • Bekar, çocuksuz veya evli eşi çalışan için yüzde 50,
  • Çalışmayan eş için ilave yüzde 10
  • İlk çocuk için yüzde 7.5
  • İkinci çocuk için ilave yüzde 10
  • Üç ve sonraki çocuklar için ilave yüzde 5 oranında AGİ ek ödemesi verilmektedir.

Ödemeden yararlanmak isteyen tüm çalışanlar başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde yapan kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru formunda yer alan sorulara yanlış ya da eksik bilgi veren kişilerin alacağı ek ödeme miktarı değişirken, bazı sorulara verilen yanlış cevaplar neticesinde kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 11:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AGİ Başvuru FormuAsgari Geçim Indirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Bankalarda yeni dönem! 7 gün 24 saat para gönderme yapılabilecek
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?

Popüler Haberler

AGİ formu nasıl doldurulur? 2021 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?
8 Ocak 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
En fazla kar getiren tavuk cinsi hangisidir? Tavuk cinsi seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç’ln yer aldığı diziler
ÖSYM sonuç belgesi kontrol koduna nereden ulaşılır?
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri
Rüyada ceviz toplamak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ceviz toplamak görmek rüyasının tabiri
Windows-upt.exe virüsü nasıl temizlenir? Windows-upt.exe virüsü temizleme işlemleri
CNN Türkfrekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? CNN Türk canlı izleme linki
Yeşil Kart hangi hastanelerde geçerlidir? Yeşil kart sahipleri hangi hastanelere gidebilir?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Üniversite öğrencileri kiralık ev ararken nelere dikkat etmeli? Üniversite öğrencilerine ev kiralamada 10 taktik
Mart 2020'de Atanan 20 Bin Öğretmen Göreve Ne Zaman Başlayacak?
Mucize Doktor Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Taner Ölmez rol aldığı yapımlar!
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 8 Ocak 2021 Cuma
Bonkis dizisi oyuncuları kimlerdir? Blu TV Bonkis dizisi konusu ve oyuncuları
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Rüyada kılıç görmek ne demektir? Rüyada kılıç görmenin tabiri ve anlamı
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.