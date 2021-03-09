İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

AGİ 2021 Mart ne kadar oldu? 2021 Mart Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor? haberine dair en sıcak ayrıntılar 09.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 23:13
AGİ 2021 Mart ne kadar oldu? 2021 Mart Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Takip Et:

2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.

Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
CHZ (chiliz) coin nedir? Chiliz Coin neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Chiliz (CHZ) coin nedir? CHZ coin neden yükseliyor?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 9 Mart 2021 Salı Fındık kaç lira?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?
Ücretsiz izin nakit destek Mart 2021 ödemesi ne zaman?

Popüler Haberler

AGİ 2021 Mart ne kadar oldu? 2021 Mart Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Odeabank taşıt kredisi kampanyası şartları ve gerekli belgeleri nelerdir?
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Güvenli araç kiralama için bilinmesi gerekenler hususlar
Kapatılan Twitter hesabından silinmiş tweetler nasıl görülür?
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? 2021 AFAD toplanma alanları sorgulama
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Varlık vergisi ne kadardır?
Miraç Kandili kutlama mesajları ve sözleri - 2021 En güzel, dualı, hadisli Miraç Kandili mesajları
A2 Sen Anlat Karadeniz neden yayınlanmadı, neden yok?
Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir, belirtileri ve tedavisi
Dengi Dengine Final mi Yaptı? Neden Bitti? 10 Haziran Dengi Dengine Neden Yok?
PYBS bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar, yattı mı, ayın kaçında yatar?
Diyanet murakıp ve vaiz kadrolarına naklen 1040 personel alımı yapacak!
Show TV Çukur final mi yapacak, bitiyor mu?
Rüyada aldatılma görmek ne anlama gelir? Rüyada aldatılma görmenin anlamı
Survivor 2021 Çağrı diskalifiye edildi mi, elendi mi?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
10 Mart Çarşamba hava nasıl olacak? Türkiye'de bölgelere göre yarınki hava durumu
Miraç Kandili namazı ne zaman, kaç rekat ve nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı tüm detayları
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.