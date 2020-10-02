İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

AGİ 2020 Ekim ne kadar oldu? 2020 Ekim Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?

Cuma günü basında geniş bir yer bulan AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ekim 2 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 01:06
AGİ 2020 Ekim ne kadar oldu? 2020 Ekim Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Takip Et:

2020 senesinin ilk ayında güncelleştirilen AGİ tablosu sonrasında çalışanlar daha çok AGİ ödemesi almaya başlamışlardı. Asgari ücretin normal koşullarda yeterli olmamasından kaynaklı olarak çalışanların biraz olsun daha rahat edebilmeleri için AGİ ödemesi yapılmaya başlandı. Asgari Geçim İndirimi anlamına gelen AGİ’nin işverenler tarafından çalışanlara verilmesi gereken bir tutardır.


Asgari ücretle çalışmakta olan kişiler için işverenleri AGİ ödemesini yapmak durumundadırlar. AGİ değerleri çalışanların durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Maaşlar bekarlık ya da çocuk sayısına göre değişmektedir. AGİ ücretleri her sene asgari ücretin değişmesiyle beraber güncellenmektedir. Aşağıdaki kısımda 2020 senesinde kullanılan güncel AGİ ücretleri yer almaktadır.

  • Bekâr 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,62 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL

AGİ Ne Zaman Artacak?

2020 senesinde AGİ ücretlerinin ne zaman artış göstereceği konusunda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak yılbaşında asgari ücrete zam yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak da AGİ ücretlerinde de yükseliş olması beklenmektedir. İşverenlerinden AGİ ücretini alamayan çalışanlar ise bu durumu SGK’ya bildirmelidirler.

 



Son Güncelleme: 02.10.2020 01:06
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi

Popüler Haberler

Fibabanka 5000 TL kredi başvurusu
AGİ 2020 Ekim ne kadar oldu? 2020 Ekim Evli, bekar hangi çalışan AGİ tablosuna göre kaç TL ödeme alıyor?
Güvenli araç kiralama için bilinmesi gerekenler hususlar
2020 deprem toplanma alanları nerede? Acil durum ve deprem toplanma alanlarını nasıl öğrenilir?
Varlık Vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2020 Varlık vergisi ne kadardır?
Maddi geliri iyi olmayan vatandaşa Pandemi ile mücadele destek paketi ile maddi yardım!
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
Bilgisayar oyunlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Ailelerin dikkat etmesi gereken noktalar
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
2020 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım parası 2020 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?
Kimse Bilmez Erniko Kimdir?
Zahide Yetiş'le neden yok, bitti mi? Zahide Yetiş'le yeni yayın saati
TOKİ 50 bin konut Isparta Çünür kura çekiliş sonuçları belli oldu!
Pegasus uçak kazasında kaza sorumlusu kim?
İstanbul Havalimanı uyku kabini fiyatları saatlik kullanım ücretleri
2020 Ekim evde bakım maaşları ne kadar?
Bim'de indirimde ne var 2 Ekim 2020 Cuma bim indirimler bu hafta
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Evde bakım maaşı alma kriterleri nelerdir? Evde bakım maaşı almak için kişi başına düşen gelir 2020
Ev hanımları emekli nasıl olur? 2020 ev hanımları emekli olma şartları
Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.