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Acil para ihtiyacı olanlar için nakit sıkıntısını giderecek yollar

Acil para ihtiyacı olanlar nereden para bulabileceklerini araştırmaya çalışmaktadır. Acil para ihtiyacınızı karşılayacak yollar ve yöntemleri yazdığımız yazıda en ince ayrıntısına kadar anlatmış bulunmaktayız. Acil para ihtiyacı olan kişiler için başvurabileceği yollar haberimizde. İşte detaylar...

01 Ekim 2020 Perşembe 08:17
Acil para ihtiyacı olanlar için nakit sıkıntısını giderecek yollar
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Acil Para Yardımı Arıyorum

Parayı en hızlı nerede bulabilecekleri konusunda bilgi arayanlar, hayır kurumlarından, deneklerden ve vakıflardan maddi yardım alabilir, senetlerle para bulmaya çalışabilir, reklam verenlere para verenlerle iletişime geçip aradıkları parayı alabilirler. Elbette para bulmak kolay olmayacak.

Öğrenciyim Paraya İhtiyacım Var

Öğrenciler için en büyük sorun her zaman nakittir. Bazı hayırseverler nakite hapsolmuş ve arkadaşlarından acil durum parası bulmaya çalışan öğrencilere yardım etmek için burs verse de, nakit bulmaları her zaman zordur. Nakit sıkıntısı çekmeden rahat bir eğitim hayatı yaşamak isteyen öğrenciler burslu kurumlara başvurabilir ve acil nakit ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilir. Oysa eğitim sırasında karşılanamayacak harcamalar ve pahalı yaşam koşulları olan öğrenciler, paraya ihtiyaç duyma sorumun cevabını arıyor, ben öğrenciyim, parayı nasıl ve nerede bulabilirim?

Borç Para Veriyorum İlanları 2020

Para arayan, ne yapmalıyım, borç almam gerektiğini söyleyenler, acil nakit sağlayanlar tarafından sosyal medya hesaplarından açılan reklamları uygulayarak nakit ihtiyacını karşılar. Ancak, lütfen bu reklamlara dikkat edin. Çünkü insanların zor zamanlarından yararlanmak için sahte bir adla borç alan gönderilere çok fazla güvenmemenizi, bunun yerine hayırseverlere ve hayır kurumlarına başvurmanızı öneririz.

Borç Para Veren Hayırseverler İletişim

Bankalarda düşük performans gösteren ve kredi alamayanların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli paralar bulmanın yollarını arayan hayırseverlerin kapısını da çalmaktadır. Ülkemizde varlıklı iş adamları maddi yardım sağlayan kurum ve kuruluşlardan para yardımı alabilirsiniz. Para yardımı yapan hayırseverler, web siteleri, sosyal medya hesapları ve kurum resmi web sitesinde reklam başvurusunda bulunanlara genellikle nakit, yiyecek ve gıda ambalajı gibi çeşitli sosyal yardımlar sağlar


Coronavirüs salgını sırasında maddi yardıma ihtiyacı olan birçok aileye yardım etmek için Bağış yapan hayırseverler yardım etmekte. Belediyelerden gelen erzak, gıda paketleri ve maddi yardımlarda yer alarak isimlerini açıklamak istemeyen birçok hayırsever vatandaş ve varlıklı iş adamı bu süreçte birçok ailenin ihtiyacını karşıladı. Bunun gibi birçok mücbir sebep eyleminde muhtaç aileye birçok hayırsever vatandaş sel, deprem ve hastalık gibi salgınlarda yardım eli uzatmıştır.

Acil Para Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Acil mali yardım arayanlar, web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında bağışlar için para göndermek, ünlüler veya tefeciler gibi birçok alanda para aramayı seçebilirler. Ancak para ödünç almak için tefecilerin tuzağına düşmemek için intenette özel TC kimlik numaraları, telefon numaraları ve e-postalar gibi özel bilgilerin paylaşılmaması konusunda bilgilendirmek ve ekstra özen göstermek gerekir. Bu tefecilerden, borç verenlerden ve tahvil karşılığında kredi takas edenlerden para toplarken, gelecekte daha büyük sorunlardan kaçınmak için dikkatli olun ve belirlenen faiz oranı ve geri ödeme süresine dikkat edin.

Acil para ihtiyacınız varsa, BDDK bünyesindeki faktoring şirketleri ve finansal kiralama şirketlerinden tahvil karşılığında yasal olarak nakit tahsil edebilirsiniz.

Senetle Para Bulmak İstiyorum

Para bulmak için senet kullanmak isteyenler, senet karşılığında altın alıp daha sonra taksitle geri ödeyebilmekte ve bu sayede acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Kuyumcu ile iletişime geçerek senet ile altın alıp taksitle ödeme yapabilirler veya satın aldıkları altını takas edip nakite çevirerek ihtiyaçları olan parayı anında alabilirler. Bir kuyumcudan senet karşılığında altın almak için yapmanız gereken ilk şey bu sistemi kullanan kuyumcu ile iletişime geçmektir. Bu yöntem tefecilerin tuzağına düşmek değil, daha güvenilir ve tercih edilen yöntemlerden biridir.

Borç Para Veriyorum İlanları Yerine Yardım Kuruluşlarına Başvurun

Acil nakit ihtiyacı olanlar kredi yerine yardım kuruluşlarına başvurabilirler. Kaymakamlığa bağlı SYDV tarafından sosyal yardım sağlayan

  • 65 yaş aylığı
  • Engelli yardımı,
  • Gıda yardımı,
  • Ev onarım ve eşya yardımı,
  • Eşi vefat eden kadınlara EVEK maaş,
  • Doğum yardımı,
  • Silikozis hastalarına yapılan yardımlar,
  • Evde bakım maaşı
  • Genel Sağlık Sigortası Yardım gibi yardımlara başvurabilir, ihtiyaçlarını aylık nakit olarak sağlanan bu yardımları alabilirler.


Son Güncelleme: 01.10.2020 08:17
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ParaNakitİhtiyaç
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