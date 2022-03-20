Acil nakite ihtiyacı olanlar dikkat! İNG ve Halkbank'tan Anında 5 bin TL ihtiyaç kredisi

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok vatandaş ekonomik güçlük içine düşerken, maddi anlamda bir nebze rahatlamak için tüketici kredileri hakkında bilgi edinmek ve en uygun olanı bulmak için araştırmalar yapıyor. Acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlar bu dönemde. İNG, Halkbank, TEB 5 bin TL ihtiyaç kredisi veriyor. Hemen alabilen ve nakit ihtiyacına ilaç olacak İNG, Halkbank, TEB 5 bin TL ihtiyaç kredisi için şartları yazımızda derledik.

Halbank Mini Emekli Kredisi nedir?

Maaşını Halkbank’tan alan ya da maaşını bankaya taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleri ile 36 ay vadeli kredi çekebiliyorlar.

İhtiyaç kredisinin ödeme koşulları nasıl?

5 bin TL’ye kadar kredinizi aylık yüzde 1,51 faiz oranı ile tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

-Aylık eşit taksitli,

-Artan taksitli,

-Azalan taksitli,

-3 ayda bir eşit taksitli,

-Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Önek ödeme tablosu

Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup önek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.

Tahsis ücretine yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir. Ürüne ait faiz oranları, Bankamızdan en az kredi taksit tutarı kadar Kredili Mevduat Hesabı açtırmayı ve Hayat Sigortası yaptırmayı talep eden müşterilerimiz için geçerlidir. (Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 5 bin TL 36 ay vadeli kredi kullanan 50 yaşında erkek müşteri için bir yıllık sigorta primi 49,75TL’ dir.) SMS ile yapılan başvurularda da üst limit 5 bin TL’dir. Halkbank, gerektiğinde kredi şartlarında değişiklik yapma ve kredi kullandırma durdurma hakkını saklı tutar.

Mini Emekli kredisi nasıl alınır?

Emekli Mini Kredisi’nden faydalanabilmek için başvurularınızı;

-Halkbank İntenet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube’ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,

-En yakın Halkbank şubesini ziyaret edebilirsiniz. AYRINTILAR.

İNG Bank 5 bin TL ihtiyaç kredisi

Turuncu Ekstra’lılar nakit iade ile ekstra kazançlı. Turuncu Ekstra programı ile ihtiyaç kredisi ödemelerinizde nakit iade avantajından yararlanabilirsiniz. Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi ile ekstra kazançlı çıkmak ve daha düşük yansıyan faiz oranlarından yararlanmak için Turuncu Ekstra’lı olmanız ve aylık belirtilen 1.000TL harcama tutarına ulaşmanız yeterli.

Böylece alacağınız nakit iade ile yüzde 1,54 olan ihtiyaç kredisi faiz oranınız,

-5.bin TL’ye kadar yüzde 0,99,

-5 bin- 20. bin TL arası yüzde 1.39,

-20 bin TL üzerinde ise yüzde 1.59 olarak yansır.

-Sözleşme faiz oranı değişmeyecek olup, yüzde 1,54’ten başlamaktadır.