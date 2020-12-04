Açıklanan enflasyon oranına göre 2021 emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın kısa süre önce yayınladığı son enflasyon raporu, yıl sonu enflasyonunu yüzde 12.1 olarak öngörüyor. Bugün açıklanan enflasyon verileri de ocak ayında memur maaşları ve emekli aylıklarına beklentinin üzerinde zam yapılacağı sinyalini verdi. Yüksek enflasyon verisi asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında da belirleyici olacak.

2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli aylıkları ve memur maaşlarında yapılacak artış oranları yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini tutturabilmesi için aralıkta TÜFE’nin yüzde 0.96 azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarındaki süreçte ise yalnızca 4 yılın aralık ayında enflasyon eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında gerçekleşti.

Ne kadar zam yapılacak?

SKK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleştiğinden, aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın seviyelerde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yüzde 7 zam yapılacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre;

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

(TL)

Ocak 2020 Tem.20 Oca.21

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233 2390

SSK (2000 SONRASI) 1.263 1.500 1500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627 1741

BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534 1642

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak zamlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre olacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 toplu sözleşme zammı ve 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıyacak. 2020’de toplu sözleşme zammı yüzde 4 + 3 puanlık enflasyon farkı ile belirlenecek. Böylelikle memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 zam yapılacak.

Buna göre kasım ayı enflasyon veriline göre;

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

(TL)

Ocak 2020 Tem.20 Oca.21

Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 10.748

Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 9.500

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 3.646

Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 3567

Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 3.668

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 6.227

Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 3.794

Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 3.794

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 3.565

Mühendis (1/4) 3.990 4.220 4.473

Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 3.113

Profesör (1/4) 7.591 8.027 8.509

Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 4.471

İmam-hatip 3.272 3.461 3.668

Avukat (1/4) 3.272 3.461 3.668

En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814