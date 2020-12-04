Açıklanan enflasyon oranına göre 2021 emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası’nın kısa süre önce yayınladığı son enflasyon raporu, yıl sonu enflasyonunu yüzde 12.1 olarak öngörüyor. Bugün açıklanan enflasyon verileri de ocak ayında memur maaşları ve emekli aylıklarına beklentinin üzerinde zam yapılacağı sinyalini verdi. Yüksek enflasyon verisi asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında da belirleyici olacak.
2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Emekli aylıkları ve memur maaşlarında yapılacak artış oranları yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini tutturabilmesi için aralıkta TÜFE’nin yüzde 0.96 azalması gerekiyor. 2005-2019 yıllarındaki süreçte ise yalnızca 4 yılın aralık ayında enflasyon eksi 0.30 ile eksi 0.44 arasında gerçekleşti.
Ne kadar zam yapılacak?
SKK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayından bu yana TÜFE artışı yüzde 7.03 olarak gerçekleştiğinden, aralık ayında enflasyon sıfır veya sıfıra yakın seviyelerde olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ayında yüzde 7 zam yapılacak.
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Kasım ayı enflasyon verilerine göre;
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
(TL)
Ocak 2020 Tem.20 Oca.21
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.112 2.233 2390
SSK (2000 SONRASI) 1.263 1.500 1500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.539 1.627 1741
BAĞ-KUR (TARIM) 1.451 1.534 1642
Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak zamlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre olacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 toplu sözleşme zammı ve 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıyacak. 2020’de toplu sözleşme zammı yüzde 4 + 3 puanlık enflasyon farkı ile belirlenecek. Böylelikle memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 zam yapılacak.
Buna göre kasım ayı enflasyon veriline göre;
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
(TL)
Ocak 2020 Tem.20 Oca.21
Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 9.500
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 3.646
Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 3567
Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 3.668
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 6.227
Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 3.794
Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 3.794
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 3.565
Mühendis (1/4) 3.990 4.220 4.473
Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 3.113
Profesör (1/4) 7.591 8.027 8.509
Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 4.471
İmam-hatip 3.272 3.461 3.668
Avukat (1/4) 3.272 3.461 3.668
En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814