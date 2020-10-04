Açıklama yapıldı! 1.000 TL yardım parası yeniden dağıtılacak!

Korona virüs dönemi ile birlikte birçok kişi işletmelerini kapatmak zorunda kaldı. Bunun yanı sıra dar gelirli birçok aile geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Ekonominin etkilediği salgın ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından destek ödemeleri yapılmaya başlandı. Bu ödemelerden biri olan 1.000 TL’lik destek ödemeleri ihtiyaç sahipleri için yeniden dağıtılacak.

1.000 TL yardım parası için nasıl başvuru yapılır?

Yeniden maddi desteklere başlayan devlet, yardım parasından yararlanmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini duyurdu. Başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına önlemler alan devlet, kişilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başvuru yapabileceklerini duyurdu.

T.C. numarası 0 olanlar Pazartesi

T.C. numarası 2 olanlar Salı

T.C numarası 4 olanlar Çarşamba

T.C. numarası 6 olanlar Perşembe

T.C. numarası 8 olanlar Cuma

Kişiler başvurularını yukarıda belirtilen günlerde yapabilecekler.

1.000 TL yardım parasından kimler yararlanabilir?

Devlet tarafından yapılan açıklamaya göre yapılacak yardımlardan 6 milyon insan yararlanabilecekler. Bu yardımdan yararlanacak kişilerin ihtiyaç sahibi olması gerekmektedir. Yardımlardan yararlanacak kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenecek. Yardımı alacak kişilerin memur olmaması ve daha önce dağıtılan kısa dönem ödeneğinden yararlanmamış olması gerekiyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanan kişilerin de başvuramayacağı yardım parası ödemeleri, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu sayede kişilerin maddi ihtiyaçlarının giderilmesi hedefleniyor.

Başvurusu reddedilen vatandaşlar tekrar başvuru yapabilecekler

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği alan kişiler memur değillerse, başvurularının reddedilmesi halinde tekrar yardım parası başvurusu yapabilecekler. Kişilerin yardım parasından yararlanabilmesi için gelir belgesini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na teslim etmesi gerekir. Bu sayede kişilerin tespit edilmesi kolaylaşmaktadır.

Birçok dar gelirli aileye ulaşması amaçlanan yardım parası dağıtımı yaklaşık 6 milyon kişiye umut olması bekleniyor. Bu ödenek için çalışmalar devam ediyor.