ABD’de Bitcoin’e vergi kontrolü

Milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaşan kripto paralar, birçok ülkede olduğu gibi ABD’nin de tartıştığı konular arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki çoğu ülke kripto paraları vergilendirme ile kontrol alma yoluna gitmişti. ABD ise bu konuda yavaş ilerleyen ülkeler arasında yer alıyordu. Ülkenin Hazine Bakanlığı kripto paraların kontrol edilmesi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladığını açıkladı.

Raporda, piyasa değeri artık trilyon dolarlarla ölçülen kripto para piyasasının endişe verici bir boyuta ulaştığı vurgulandı. Kripto paraların vergi kaçakçılığı gibi illegal işlemleri kolaylaştırarak tespiti zor bir durum oluşturduğu belirtildi. İşletme gelirlerinin ufak bir kısmını oluştursa da kripto para piyasasının önümüzdeki 10 yıl içinde iyice öneminin artacağını kaydetti.

Raporda 10 bin Doların üzerindeki kripto para gelirlerinin vergi dairelerine gösterilmesi isteniyor.