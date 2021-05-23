ABD’de Bitcoin’e vergi kontrolü

Milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaşan kripto paralar, birçok ülkede olduğu gibi ABD’nin de tartıştığı konular arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki çoğu ülke kripto paraları vergilendirme ile kontrol alma yoluna gitmişti. ABD ise bu konuda yavaş ilerleyen ülkeler arasında yer alıyordu. Ülkenin Hazine Bakanlığı kripto paraların kontrol edilmesi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladığını açıkladı.
Raporda 10 bin Doların üzerindeki kripto para gelirlerinin vergi dairelerine gösterilmesi isteniyor.
Son Güncelleme: 23.05.2021 16:21