İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

ABD’de Bitcoin’e vergi kontrolü

Dünyada birçok ülke kripto paralara vergi düzenlemeleri getirirken ABD, bu konuda acele etmeyen ülkeler arasında yer alıyordu. Öğrenilene göre ABD Hazine Bakanlığı, kripto paraların vergilendirilmesi konusunda ilk adımı attı.

23 Mayıs 2021 Pazar 16:21
ABD’de Bitcoin’e vergi kontrolü
Takip Et:

Milyarlarca dolarlık bir piyasa değerine ulaşan kripto paralar, birçok ülkede olduğu gibi ABD’nin de tartıştığı konular arasında yer alıyor. Almanya, Fransa, İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki çoğu ülke kripto paraları vergilendirme ile kontrol alma yoluna gitmişti. ABD ise bu konuda yavaş ilerleyen ülkeler arasında yer alıyordu. Ülkenin Hazine Bakanlığı kripto paraların kontrol edilmesi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladığını açıkladı.

Raporda, piyasa değeri artık trilyon dolarlarla ölçülen kripto para piyasasının endişe verici bir boyuta ulaştığı vurgulandı. Kripto paraların vergi kaçakçılığı gibi illegal işlemleri kolaylaştırarak tespiti zor bir durum oluşturduğu belirtildi. İşletme gelirlerinin ufak bir kısmını oluştursa da kripto para piyasasının önümüzdeki 10 yıl içinde iyice öneminin artacağını kaydetti.

Raporda 10 bin Doların üzerindeki kripto para gelirlerinin vergi dairelerine gösterilmesi isteniyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ABDKripto ParaVergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!
Temmuz ayında emekliler çifte kazanç!
Vergi matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması tarihi
Vergi matrah artırımı çıkacak mı? Matrah artırımı ve yeni borç yapılandırması tarihi
2021 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar olacak?
2021 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı? Bu sene büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2021'de ne kadar zam yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz 2021'de ne kadar zam yapılacak?
Sicil affı neleri kapsayacak? Banka kara listesinden çıkılacak mı? 2021 Sicil affı kapsamı ve son gelişmeleri
Sicil affı neleri kapsayacak? Banka kara listesinden çıkılacak mı? 2021 Sicil affı kapsamı ve son gelişmeleri
Esnaf hibe desteğinden kimler faydalanacak?
Esnaf hibe desteğinden kimler faydalanacak?

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Emanet 186. bölüm Kanal 7 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Twitter onaylı hesap için mavi tik başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 Twitter mavi tik nedir, nasıl alınır?
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
Atv canlı yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Lise yaz dönemi stajları yapılacak mı, ertelenecek mi, iptal olacak mı?
Lise ve Ön Lisans için Ortaöğretim KPSS sınavı bu yıl yapılacak mı?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı 24 Mayıs 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.