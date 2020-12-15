ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi? Piyasanın son durumu

2009 yılında Ankara’nın Rusya’dan s-400 hava savunma sistemi satın alması nedeni ile ABD Türkiye üzerinde yaptırımlar uygulayacağını dile getirmişti. Türkiye savunma sanayisini hedef alan bu yaptırımların ne olduğu dün açıklandı.

Yaptırımlar doğrultusunda,

7.8194 (%-0.36)

9.5101 (%-0.3)

463.818

(%0.47)

Bu yaptırımların yanı sıra Türk savunma şirketlerine nasıl bir etkisi olacağı bilinmemekte. German Marshall Fund’ın Ankara ofis direktörü Özgür Ünlühisarcıklı’nın açıklamasına göre ise, Türk savunma sektörünün bir süre baskı altında olacağı ve de yaptırımların üçüncü ülkelerle ilişkilerde yavaşlatıcı etkilere sebep olacağı belirtildi.

Açıklamasına “belirsizliğin ortadan kalkmasını son derece olumlu olduğunu” ekleyen Özgür Ünlühisarcıklı, uygulanacak olan yaptırımların Türk ekonomisi için oluşacak etkilerin sınırlı olacağını da söyledi.

Yaptırımlar sonucunda doların bu durumdan ne kadar etkileneceğini düşünenler ise cevaplarına ulaştı. Geçen hafta 8 TL’nin üzerine çıkan dolar, yaptırımların açıklanmasının ardından dün 7.8275’ e kadar düştü. Bu doğrultuda yaptırımların Türkiye makro dengesine fazla bir etki etmeyeceği anlaşıldı.

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile enerji arama konusunda bir anlaşmazlık yaşamıştı. Bunu üzerine AB liderleri geçtiğimiz hafta gerçekleşen zirvede bu anlaşmazlık sonucunun bazı Türk şahıslara kısıtlı yaptırım olacağını söyledi. Aynı zamanda daha ciddi adımların da 2021 Mart ayına kadar ertelendiği açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgının artışı ve artışı kontrol altına almak için genişletilen kısıtlamalar küresel piyasalarda Asya borsalarını endişeye sürüklüyor. Bu durum aşı ile ilgili iyi gelişmelerin gölgede kalmasına neden oluyor.

DÖVİZ VE ALTIN İLGİSİ

CUMHURBAŞBAKI ERDOĞAN’DAN ‘TL’YE DÖNÜN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, son zamanlarda yabancı yatırımcıların 11 milyar dolar giriş yaptıklarını söyledi. Bu meblağnın 2 milyarının portföy yatırımı olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın ve dövize yönelimi olan lokallerin 7 milyar doların üzerinde olduğunu belirtirken bu lokallerin TL’ye dönmeleri için çağrıda bulundu. Açıklamasında çoğu sektörde vergi indirimlerinin hazirana mevduatta, stopaj indiriminin ilk çeyreğin sonun kadar uzatılacağını söyledi.

BORSA PİYASASI

İnfo Yatırım’ın hazırladığı bültende, BIST100 endeksinin haftaya iyi başladığı söylendi. Bunun yanı sıra yapılan açıklamada sanayi üretiminin ,

aylık: %1,1

yıllık: %10,2 büyüdüğü açıklandı.

Sanayi verilerinin iyi gelmesi üzerine haftaya pozitif başlayan işlem gününü %1,30 oranında yükselme ile 1.388 seviyesinde tamamladı.

DOLAR PİYASASI

Ahlatcı Yatırımın açıklamasına göre, haftanın ilk işlem günü için TÜİK verilerine dayanarak yurt içi sanayi üretimi geçtiğimiz ekim ayı içinde %9’luk beklentiyi geçerek %10,2 artış gösterdi. Perakende satış hacmi ise önceki yılın aynı ayına oranla %12,0 arttı.

Yapılan gözlemlere göre, kurun 7,85 seviyesinde belirleyici olmaya devam edecek. Kur eğilimi yukarı yönlü hareket ettiği takdirde 7,88 7,90 ve 7,92 seviyeleri takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü hareket ederse de 7,82 7,80 ve 7,78 seviyeleri takip edilebilir.

ALTIN PİYASASI

Yapılan açıklama da Pfizer’in aşı dağıtımına başladığı FDA’nın ise geliştirdiği aşının sonuçlarına ilişkin kararın perşembe günü verilmesi bekleniyor.

Bu durum altının bu haftalık seyrinin zorlu olabileceğini gösteriyor.