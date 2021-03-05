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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan piyasa yorumu

Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome powell, küresel piyasaların negatif bir seyir halinde devam ettiğini söyledi. Piyasaların bu şekilde devam etmesi bekleniyor.

05 Mart 2021 Cuma 11:57
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'dan piyasa yorumu
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Dünyanın en büyük merkez bankalarından biri olan Amerika Merkez Bankası başkanı Jerome Powell, küresel piyasalarda negatif bir seyir halinin devam ettiğini ifade ederek, piyasaların bu şekilde devam edeceği beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Pandemi sürecinin tüm dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yavaş yavaş tüm dünya genelinde ekonomi seyrinin pozitif yönde Diyeceğini düşünüyor. Tüm dünya genelinde epilasyonun arttığı bildirildi. Çin’in de %6 kadar bir büyüme hedefinin olduğunu söyledi. Çin’in bu hedef doğrultusunda gerekli ekonomik telafileri yaptığını ifade etti. Ülkemiz konusunda ise herhangi bir yorum yapmadı. Ülkemizde de enflasyon çok yüksek miktarda devam etmektedir. Vatandaşlarımızın en büyük şikayeti de artan fiyatlar olmuştur.



Son Güncelleme: 05.03.2021 11:57
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Anahtar Kelimeler:
Jerome PowellABD
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