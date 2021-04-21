ABD ham petrol stokları 0.6 milyon varil arttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin ham petrol ithalatı bir haftada zaman diliminde günde ortalama 448bin varil düşüp, günde 5.4milyon varile düştü. Ayrıca, ABD’de benzin üretimide, günde ortalama 9.4milyon varile düştü.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarıda aynı haftada günde ortalama 286 bin varil düşüp günde ortalama 14milyon 800bin varile düştü. Bu süreçte rafinerilerin ortalama kapasite kullanımıda %85 düzeyinde kaldı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün verilerine göre, piyasa analistlerinin ılımlı ölçüde düşüş beklentileri karşısında, ABD genelinde ham petrol stokları 16 Nisan’da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 436bin varil arttı. Bunun yanında önemli petrol bölgesi olan Oklahoma Cushingde stoklar 1.3milyon varil düşerken, benzin stokları da 1milyon 620bin varil azaldı. Damıtılmış petrol ürünü rezervleriyse 655bin varil arttı.