ABD Başkanı Biden imzaladı, kripto para piyasaları düşüşe geçti!

ABD Başkanı Joe Biden, kripto paralarla ilgili düzenlenen ve vergi raporlama zorunluluğunu içine alan altyapı yatırım paketini imzalayarak yürürlüğe girmesini sağladı. Bu imzadan hemen sonra ise kripto Para piyasaları rekor düzeyde çıktığı seviyelerden aşağı düşmeye başladı. Ekim ayında başlayan yükseliş trendi dönemi Biden'ın attığı imza ile son buldu.

Kripto para piyasalarında işlem yapanlar için yükümlülük getirmesini öngören altyapı yatırım paketi onayı sonrasında kripto parada sert bir düşüş meydana geldi. İlk olarak Bitcoin'de bir düşüş yaşanırken hemen arkasından düşüş Ethereum'la devam etti.

Kripto paralarda lider konumda olan Bitcoin, 63 bin Dolar desteğine kadar çıkmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan para birimi gün içinde düşüşünü sürdürdü ve 60 bin 390 dolara geriledi. Saat 07:42 itibarıyla Bitcoin'de yüzde 4'ün üzerinde bir kayıp yaşandı. Daha sonra küçük artışlar yaşayan Bircoin'in 61 bin 331 dolar seviyelerinde işlem gördüğü belirtildi.