İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!

Her hafta birçok üründe indirim yapan A101 market zinciri, bu indirimleri aktüel ürünler kataloğunda paylaşmaktadır. İndirimli ürünlere ulaşmak isteyen A101 müşterileri, indirimli ürünler kataloğuna bakarak ürünlerin fiyatlarını öğrenebilmektedir.

17 Eylül 2020 Perşembe 17:04
A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!
Takip Et:

A101 marketler zincirinin düzenli olarak yayınladığı indirimli aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısı paylaşıldı. Birbirinden farklı üründe indirimlerin bulunduğu katalogdaki indirimler, 17 Eylül’den itibaren tüm market şubelerinde geçerli olacak.

Ütü masasından akıllı bilekliğe, çok fonksiyonlu yazıcıdan çay makinesine kadar birbirinden farklı üründe kampanyalı fiyatlara erişebilecek olan A101 müşterileri, bu ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma imkanına sahip olacak.




Son Güncelleme: 17.09.2020 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101Aktüel ürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
Moody’s Türk bankalarının kredi notlarını açıkladı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
İyidere Lojistik Limanı İnşaat ihalesini Cengiz İnşaat aldı
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Arabistan petrol devi şirketi Aramco dünyanın en değerli şirketi seçildi
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kamu çalışanları dikkat! 2020 Eylül ayı e-bordroları yayımlandı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
Kredi ve kredi kartında yasal takibe alınan kişi oranı azaldı
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!
TOKİ'den çekilişsiz kurasız 400 adet konut fırsatı!

Popüler Haberler

Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler
Vergi levhası hangi kurumdan alınır? 2020 vergi levhası kaç günde çıkar?
2020 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
2020 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 Türk Telekom personel alım kadroları
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Mavi Vatan nedir? Türkiye'nin Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı sınırları
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Çukur dizisinin Seren'i İrem Sak'ın hayat hikayesi!
EBA şifresi nasıl alınır? EBA'ya nasıl girilir?
Emekliler işsizlik maaşı alabilirler mi, nasıl alırlar?
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? 2019 Üniversite ekayıt ve normal kayıt başlangıç tarihleri
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Malulen emekli olma şartları nelerdir? Malulen emekli nasıl olunur?
Star TV Babil yeni sezonda Egemen olacak mı? Ozan Güven diziden ayrılacak mı?
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
İŞKUR KPSS şartı olmadan 5000 TL maaş ile personel alınacağını duyurdu!
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Sgk şahıs ödemeleri ne zaman yapılıyor? 2020 sgk şahıs ödemeleri tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.