A101 aktüel katalog yayımlandı! 17 Eylül 2020'de indirimli ürünler A101'de olacak!

A101 marketler zincirinin düzenli olarak yayınladığı indirimli aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısı paylaşıldı. Birbirinden farklı üründe indirimlerin bulunduğu katalogdaki indirimler, 17 Eylül’den itibaren tüm market şubelerinde geçerli olacak.

Ütü masasından akıllı bilekliğe, çok fonksiyonlu yazıcıdan çay makinesine kadar birbirinden farklı üründe kampanyalı fiyatlara erişebilecek olan A101 müşterileri, bu ürünlere uygun fiyatlarla ulaşma imkanına sahip olacak.