941 TL ödeyen erken emekli olabiliyor! Askerlik borçlanması erken emeklilik hakkında detaylar

Çalıştıkları zamanda askerlik görevini yerine getirmek için işten ayrılan kişilerin askerlik süresi boyunca sigortaları devam etmemektedir. Bu döneme ait prim borçlarını kişiler geriye dönük borç olarak ödeyebilme hakkına sahiptir.

Çalışılan dönemde yapılan askerlik sonucu askerde bulunan süre zarfında sigortası yatırılmayan kişiler, bu borçları ödeyerek erken emekli olabilme şansına sahiptir. Geriye dönük borçlanma adı altında geçen prim ödemesini askerlik süresine göre yatıran kişiler emeklilik günlerini öne çekebilmektedir. Birçok vatandaş tarafından ödemeler sonucunda kişiler erken şekilde emekli olmaktadır.

Askerlik borçlanması şartları nelerdir?

Kişilerin askerlik yaptıkları dönemde eksik kalan sigorta primlerini sonradan ödemelerini sağlayan askerlik borçlanma hakkı ile kişiler bu prim ödemelerini yaparak askerlik zamanı kaybettikleri prim günlerine sahip olabiliyorlar.

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını geçmiş olmak,

4A, 4B veya 4C sigortasından herhangi birinin altında olarak çalışma hayatına devam ediyor olmak,

Askerliği tamamlamış olmak,

Bu borçlanma ile prim günlerine sahip olarak erken emeklilik hakkını elde etmek isteyen kişilerden bazı şartlar istenmektedir. Bu şartla şu şekildedir:

Askerlik borçlanmasını elde etmek isteyen kişiler hala askerlik görevindelerse bu haktan faydalanamamaktadır. Yedek subay olarak görev alan veya bu şekilde eğitim alan kişiler ise askerlik borçlanmasından yararlanabilmektedir. Bu durumda aranan şart ise asker olunan süre zarfından kişinin adına sigorta prim ödemesi yapılmamasıdır.

Askerlik borçlanması başvurusu

Emekli olmak isteyen erkeklerin emekliliklerini öne çekme fırsatı sağlayan askerlik borçlanması başvurusu birden fazla şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Resmi olarak başvurulması gerek durumda kişiler sigorta statülerine göre farklı şekillerde başvuru yaparlar. Hizmet akdi nedeniyle başvuru yapacak kişilerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunması gerekmektedir.

Merkezlere başvurarak askerlik borçlanmasından yararlanacak kişiler, bu başvurunun dışında intenet üzerinden de başvurularını oluşturabilmektedir. Online olarak yapılacak başvurular, e- devlet sistemi üzerinden ilgili başlığın altından gerçekleştirilmektedir.

Askerlik borçlanması ödemeleri ne kadar?

Askerlik borçlanmasını yaparak erken emekli olmak isten erkekler, bu prim ödemeleri için ödeme yapacakları tutarları da araştırıyor. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan ödemeler, asgari ücretin en az %32’si seviyesinde yapılmaktadır. Yüksek ödeme yapacakların ise %32’nin 7 katını ödemesi gerekmektedir. En az 941 lira üzerinden yapılan borçlanma en fazla ise 7063 lira üzerinden yapılabilmektedir. Kişinin askerlik süresine göre hesaplanan genel tutarda ise 18 ay askerlik yapmış birinin en az 11.301 en fazla ise 85.953 lira ödemesi gerekmektedir. Bu ödemeler sonucunda kişiler erken emekli olma hakkına sahip olabilirler.