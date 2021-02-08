İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

8 Şubat güncel altın fiyatları

8 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatlarını merak edenler için Kapalıçarşı'dan edinilen altın bilgilerini haberimizde paylaştık.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:39
8 Şubat güncel altın fiyatları
Takip Et:

 

Altın fiyatlarını yakından takip edenler için Kapalıçarşı’dan alınan son güncel fiyatları haberimizde paylaştık. Haftanın ilk gününde altının haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene salgın nedeni ile altın fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fakat Kasım ayında  aşının gündeme gelmesi ile fiyatlarda düşüş gözlendi. Altının Kasım ayında başlayan düşüşü yeni yılda da devam etti. Akşam saatlerinde 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ufak bir yükselişte.

Altın fiyatlarının 8 Şubat Pazartesi güncel halini aşağıda görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 378,60

SATIŞ: 407,24

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.364,00

SATIŞ: 1.384,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.680,60

SATIŞ: 2.733,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.829,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.778,00

SATIŞ: 2.820,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.363,00

SATIŞ: 1.364,00

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 21:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatlarıGramAltınÇeyrekAltınTamAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
İTO Mobil hizmete açıldı
İTO Mobil hizmete açıldı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan döviz kuru açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan döviz kuru açıklaması
Naci Ağbal'dan ekonomi yorumu
Naci Ağbal'dan ekonomi yorumu
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!
Bitcoin'e Tesla etkisi
Bitcoin'e Tesla etkisi

Popüler Haberler

Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Faizsiz peşinatsız kredisiz ev alma sistemi güvenilir mi? FPK ile nasıl evalınır?
Microblading kıl tekniği ile kaş şekillendirme fiyatları
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alırım? Sgk 4a 4b 4c emekli maaşı hesaplama
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.