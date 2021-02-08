8 Şubat güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yakından takip edenler için Kapalıçarşı’dan alınan son güncel fiyatları haberimizde paylaştık. Haftanın ilk gününde altının haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene salgın nedeni ile altın fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fakat Kasım ayında aşının gündeme gelmesi ile fiyatlarda düşüş gözlendi. Altının Kasım ayında başlayan düşüşü yeni yılda da devam etti. Akşam saatlerinde 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ufak bir yükselişte.
Altın fiyatlarının 8 Şubat Pazartesi güncel halini aşağıda görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 378,60
SATIŞ: 407,24
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.364,00
SATIŞ: 1.384,00TAM ALTIN
SATIŞ: 2.733,72ATA ALTIN
ALIŞ: 2.792,00
SATIŞ: 2.829,00CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.778,00
SATIŞ: 2.820,00YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.363,00
SATIŞ: 1.364,00