7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma işlemi başvuruları nasıl yapılır?

Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre vergi borçlarının yapılandırmasının 31 Aralık’a kadar yapılabileceğini açıkladı. Vergi borcu yapılandırmalarının ise E-devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.

Vergi borcu yapılandırma işlemleri https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7 adresine girerek 7256 başvuru formu menüsüne basılarak yapılmaktadır.

Birden fazla araca sahip olan kişilerin başvrularını da ayrı ayrı yapmaları gerekmektedir. Ayrıca vergi borcunuz olan kutucuklardan istediğinizi seçerek yapılandırmak istediğiniz borcu seçin. KYK borç yapılandırma başvuruları ise 23 Kasım itibari ile başlamıştır. Vergi borcu bulunan araçlar için plaka girilir ise başka borç ödemesi yapılamamaktadır bu sebeple sadece araç borcu olanlar plaka girmelidir. Amme borçlusu sayılan kefil, mirasçı gibi kişiler intenetten değil, direkt başvuruda bulunmalıdır. Bu kişilerin vergi dairesinden ödeme yapmaları gerekmektedir.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre yapılandırma yapmak isteyen kişilerin e-sigorta işlemlerini SGK şubelerinden ya da E-devletten yapabileceklerini duyurdu. Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme sayfasına girdikten sonra Yapılandırma İşlemleri kısmından borç yapılandırma yapabilirsiniz. Bağ-Kurlu olan kişilerin de yapılandırma başvuruları aynı şekilde yapılabilmektedir.

Yapılandırma tutarının ilk taksiti 1 Mart 2021 yılında ödenmektedir. İki taksit şeklinde ödemek isteyen kişiler ise iki ayda bu tarihe kadar ödeyecektir.

Vergi Borcu Yapılandırma Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

Borç yapılandırma ödemelerinde Yİ-ÜFE artışı olarak 0.35 olarak kabul edilmektedir. Taksit ödemeleri 6,9,12 ve 18 ayda yapılacaktır. Taksitli ödemelerde taksit tutarına göre faiz belirlenmektedir bu bağlamda

6 taksitte %4.5,

9 taksitte %8.3,

12 taksitte %10.5,

18 taksitte %15 faiz oranı belirlenecektir.

Borcun ana parasını peşin ödeyenlerden %90’ı silinirken %10’u enflasyon farkı olarak alınacaktır. İki taksit ödeyen kişilerden ise %50’si alınacaktır. Bu hesaplama ile 10 bin TL vergi borcu 17.710 TL olarak ödenmektedir.