7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı

7256 sayılı yasa gereğince yeniden yapılandırma işlemi uygulanan Sosyal Güvenlik prim, bağkur primleri ve vergi alacakları için yapılandırma süresi uzatılmıştır. Uzatılmaya dair Cumhurbaşkanlığı kararı 30.12.2020 tarihli resmi gazetede yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazete’ de yayımlanan karar aşağıda verilmiştir:
Başvuru tarihi ne kadar uzatıldı?
Vergi ve Sosyal Güvenlik alacakları bakımından son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 idi. Ancak tarih 31 Ocak 2021 ‘ e uzatılmıştır.
Ödeme süresi ne kadar ertelendi?
Ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı gereğince 1 ay uzatılmıştır. Bu durumda:
- Vergi alacakları yönünden ilk taksit ve peşin ödemeler 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacakken 1 Mart 2021 tarihinde,
- SGK, bağkur ve diğer primler için son ödeme tarihi 1 Mart 2021’ de sona erecekken 31 Mart 2021’ de yapılacaktır.
Son Güncelleme: 30.12.2020 11:54