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7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı kararı yürürlüğe girdi. Pandemi sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçirilmektedir. Bu kapsamda, vergi yapılandırma alanında da gelişmeler yaşanmaktadır. Yapılandırma işlemi için başvurular ve ödemeler ileri bir tarihe ertelenmiştir. Detaylar merak edilmektedir.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:54
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
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7256 sayılı yasa gereğince yeniden yapılandırma işlemi uygulanan Sosyal Güvenlik prim, bağkur primleri ve vergi alacakları için yapılandırma süresi uzatılmıştır. Uzatılmaya dair Cumhurbaşkanlığı kararı 30.12.2020 tarihli resmi gazetede yürürlüğe girmiştir.  Resmi Gazete’ de yayımlanan karar aşağıda verilmiştir:

Başvuru tarihi ne kadar uzatıldı?

Vergi ve Sosyal Güvenlik alacakları bakımından son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 idi. Ancak tarih 31 Ocak 2021 ‘ e uzatılmıştır.

Ödeme süresi ne kadar ertelendi?

Ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı gereğince 1 ay uzatılmıştır. Bu durumda:

  • Vergi alacakları yönünden ilk taksit ve peşin ödemeler 31 Ocak 2021 tarihinde yapılacakken 1 Mart 2021 tarihinde,
  • SGK, bağkur ve diğer primler için son ödeme tarihi 1 Mart 2021’ de sona erecekken 31 Mart 2021’ de yapılacaktır.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 11:54
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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete7256 Sayılı YasaVergi Yapılandırma
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