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7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

7256 SGK işveren prim, idari para cezası yapılandırmasına ilişkin torba yasa yürürlüğe girdi. SGK borcu olanlar yapılandırmaya ilişkin detayları araştırıyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 17:06
7256 sayılı SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı
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Sosyal Güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa 7256 sayılı yasa 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan kanuna göre 2020 Ağustos ayı ve daha öncesinde vadesi geçmiş sigorta primi, idari para cezası, damga vergisi, prim borçları ve işçilik prim borçları yeniden yapılandırılacak.

7256 SGK işveren yapılandırması hangi borçları içeriyor?

Torba yasa ile yapılandırma kapsamına giren borçlar şu şekilde;

  • Sigorta prim borçları,
  • İdari para cezası borçları,
  • İşsizlik primi ve damga vergisi borçları,
  • 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemi kapsaması Kanunun yürürlülük tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezası borçları,
  • 2020/08 dönemi ve öncesini kapsayan fark işçilik prim borçları.

7256 SGK işveren yapılandırması nasıl uygulanacak?


Vergi yapılandırması kapsamında uygulanacak yeniden yapılandırma uygulamasında 2020 yılının Ağustos ayı öncesine olan borçlar, vadesi geçmiş borçlar ile diğer borçların gecikme zammı ve faizleri silinecek. Yapılandırmaya dahil olan kişilerden Yİ-ÜFE %10 olarak alınacak ve iki taksitle ödenmesi halinde bu tutarın yarısı alınacak. Borçlar 6, 9, 12 ve 18 taksit yapılabilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE farkının %10 alınacak.

SGK yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi ne zaman?

17 Kasım 2020 tarihinde başlayan yapılandırma işlemlerine başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Başvurular online olarak e-Devlet ve işveren sistemi üzerinden yapılabildiği gibi direk olarak SGK Merkezlerine giderek de yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra borçlarını daha önceden yapılandıran kişiler kalan borçlarını yeni yasaya göre yapılandırabilecek.



Son Güncelleme: 18.11.2020 17:06
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Anahtar Kelimeler:
SGKPrimBorç
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