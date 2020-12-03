7256 Kanun borç yapılandırması hangi borçları içeriyor, borç yapılandırması başvurusu nasıl yapılır?

SGK borç yapılandırmasında bilgilendirme yapıldı. Milyonlarca kişinin beklediği haber SGK’ dan geldi. 7256 sayılı borç yapılandırması hakkında yapılan açıklamaları aşağıda paylaşıyoruz.

SGK borçlularının merak ettiği öncelikli soru: 7256 sayılı kanun borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor?

Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 31 Aralık 2020’den önce kesinleşmiş idari para cezaları, Meslek hastalığı, iş kazası ya da malul olma durumunda doğmuş rücu alacakları, Yersiz ödenmiş gelir ve aylıklardan kaynaklı alacaklar, Bağkur kapsamında durdurulmuş hizmet sürelerinin ihyası kapsamındaki alacaklar, İsteğe bağlı sigorta primleri alacakları, Kanun öncesinde asılları ödenmiş alacaklar kapsamında ödenmemiş olan fer’ileri, 2925 sayılı kanun kapsamında sigortalılıktan doğan primler, 6183 kapsamında doğan primler yapılandırma içerisine dahil olacaklar.

Yapılandırma içerisine dahil olacak borçlar için uygulanacak ceza uygulaması şöyle olacak. Gecikme cezası zammı eklenmeyecek, onun yerine YURTİÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANI YİÜFE uygulanacak. Eğer borçlu peşin ödeme yapacaksa YİÜFE’ nin yüzde 90 oranı iki taksit halinde tahsil edilecek. Toplam borcu ödemek isteyen vatandaşların ise toplam borcunun yüzde 50’si silinecek.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak. Taksitlendirme yapanlar ilk taksitlerini 1 Mart 2021’ e kadar ödeyecekler. Bağkur borçları yapılandırması için son tarih 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırmasından faydalanmak isteyen prim borçları olan vatandaşların başvuru yapması gerekmediği duyuruldu.

BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

Genel Sağlık sigortası prim borçlarından Ağustos 2020’den öncesine ait olan prim borçları 2021 yılının Nisan ayına kadar ödenirse gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek. Prim borçlarının ödenmesi için son tarih 31 Nisan 2021.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İşverenler tarafından yapılandırma yapılacak borçlar e-sigorta, şahsen ya da SGİM’e posta yolu ile yapılmaktadır.

4B yani Bağkur kapsamında olan sigortalılar e – devlet, şahsen ya da SGİM’e posta yolu ile başvuru yapabilirler. Aynı şekilde isteğe bağlı sigortalı olanlar da aynı kanallar üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Kamu idarelerinde çalışanlar 4C statüsünde olanlar için borçlar e – sigorta, şahsen ya da SGİM’e posta yolu ile yapılabilmektedir. Kamu idarelerine ait olan idari para cezaları ise yine aynı yöntem ile başvuru yapılarak yapılandırma işlemleri başlayacaktır.

YAPILANDIRMA YAPTIRMANIN VATANDAŞA FAYDASI NE?

Yapılandırılan borç ödemeleri için belirlenen sürelerde borçlarını kapatan vatandaşlar gecikme zammından ve gecikme cezasından muaf tutulacaklar. Yapılandırmadan önce hacize girmiş borçların, haciz işlemleri kaldırılacak. Ve yapılandırılan borçlar için icra takibi ve haciz işlemi uygulanmayacak. Sigorta prim teşvikleri borçlarını yapılandırmaya alan vatandaşlar için yararlanılabilir olacak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA NELER VAR?

Sigorta primleri,

Genel Sağlık Sigortası primleri,

İşsizlik sigorta primleri,

31.12.2020’den önce kesinleşen idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,