650 bin kamu işçisi için zam görüşmeleri yapılacak

HAK-İŞ VE TÜRK-İŞ’in hazırlayacağı taslak bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulacak. Kamuda çalışan işçilerin 2 sene için alacağı maaş zammı ve sosyal hakları belirlenecek. 2019 senesindeki son görüşmelerde 180 bin kamu işçisi için pazarlık yapılmıştı. Bu sene yapılacak pazarlıkta 650 bin işçi için pazarlık yapılacak.

İstekler sunulacak

Türk-İŞ ve HAK-İŞ iş sözleşmesiyle ilgili bir çalışma ekibi kurdu. Bu çalışma ekibinin çalışmalarında sona gelindiği bildirildi. Hem kamu işçilerinin sözleşmeye olan beklentisi hem de işçilerin hangi isteklerinin gündeme geleceği merak ediliyor. Anlaşma kısa süre içersinde sonuçlanacak.

İki yıl önce yapılan toplantıda, 3.500 liranın altında maaşı olan işçiler için 150 lira iyileştirme yapıldı. Ek olarak tüm işçilere 2019'un senesinin ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020 senesinin ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmasına karar verilmişti.