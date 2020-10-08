65 yaş aylığına zam yapıldı! Zam ile maaş ne kadar oldu?

Son zamanlarda covid-19 salgını nedeni ile çoğu hane gelir sıkıntısını düşmüştür, Devlet ise yaptığı yardımlarla yardıma muhtaç insanların sorununu biraz azaltmaya çalışmaktadır. Hiçbir geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların zorunlu giderleri olan gıda, sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarına destek verme amacıyla yardım yapan devletin desteklerinden yararlanmak için bireyin tek yapması gereken yardıma ihtiyacı olduğunu kanıtlamaları ve başvuru yapmalarıdır. Hayata geçirilen bir diğer yardım ise aylık olarak verilen 672 Türk Lirası değerindeki paradır. 672 Türk Lirası desteği ise sadece 65 yaşında veya üstünde olan ve herhangi bir net gelir elde etmeyen kişilere veriliyor. Bu koşulları sağlayan 65 yaşında ve 65 yaşını geçmiş bireylerin bulundukları adrese en yakın sosyal yardımlaşma vakıfından veya adresine bağlı olan kaymakamlığa giderek başvuru yapması gerekmektedir. Daha sonrasında vatandaşın gerekli koşulları yerine getirip getirmediği yetkililer tarafından incelenecek, taşıdığı taktirde ise 672 Türk Lirası aylık olarak hesabına yatırılacaktır.

65 Yaş Aylığı 2020 Zamı:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklama ile 2020 yılında 65 yaş aylığının 672 Türk Lirasına yükseldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl ise 65 yaş maaşı 637 Türk Lirası olmaktaydı.

65 Yaş Aylığı Ödeme Tarihleri:

Devletin yaptığı çoğu yardımdaki gibi yine 65 yaş aylığı da kimliğin son hanesine göre belirlenecektir.

*Kimlik no sunun son rakamı 3 olanlara ayın 3’ünde,

*Kimlik no sunun son rakamı 4 olanlara ayın 4’ ünde,

*Kimlik no sunun son rakamı 5 olanlara ayın 5’ inde gibi ayın 9’ una kadar devam etmektedir.