6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!

Son dönemde gündeme gelen SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Kısa bir süre içinde resmileşmesi beklenen düzenleme kapsamında daha önce 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesi bünyesinde taksitlendirilmiş olanların yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor.

Taksitlendirmesi Sürenler Yapılandırmadan Nasıl Faydalanacaklar?

Elde edilen bilgilere göre daha önce 6183 Sayılı Kanun kapsamında borçları taksitlendirilmiş olanların da bu düzenleme kapsamındaki yenidendan faydalanabilecekleri ifade edildi.

6183 Sayılı Kanun bünyesinde taksitlendirmesi sürenler yeni yasa uygulanmaya başladığında başvuru gerçekleştirdikleri halde yapılandırma kapsamına girebilecekler.