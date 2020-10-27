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6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!

Daha önce 6183 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını taksitlendiren kişilerin yakında resmileşmesi beklenen yeni yapılandırma düzenlemesinden faydalanıp faydalanamayacakları merak edilenler arasında yer alıyor...

27 Ekim 2020 Salı 20:01
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
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Son dönemde gündeme gelen SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Kısa bir süre içinde resmileşmesi beklenen düzenleme kapsamında daha önce 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesi bünyesinde taksitlendirilmiş olanların yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor.


Elde edilen bilgilere göre daha önce 6183 Sayılı Kanun kapsamında borçları taksitlendirilmiş olanların da bu düzenleme kapsamındaki yeniden yapılandırmadan faydalanabilecekleri ifade edildi.

Taksitlendirmesi Sürenler Yapılandırmadan Nasıl Faydalanacaklar?

6183 Sayılı Kanun bünyesinde taksitlendirmesi sürenler yeni yasa uygulanmaya başladığında başvuru gerçekleştirdikleri halde yapılandırma kapsamına girebilecekler.

  • Borçlular için 6183 Sayılı Kanun bünyesinde ödediği miktar kadar taksitlendirme hükümleri uygulanacak.
  • Yapılandırma başvuru tarihi itibariyle kalan miktar için yeniden taksitlendirilecek.
  • Taksitlendirme gecikme zammı ve faizi silinmediği için yeni yapılandırma avantajlı olmamaktadır.
  • Taksitlendirmenin devam etmesi halinde kalan borçların yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 20:01
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Anahtar Kelimeler:
BorçYapılandırmaTaksitlendirme
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