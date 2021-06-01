6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Nefes kredisi pandemi sürecinde zor günler geçirenlere sevindirici haber olarak yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak 10 bankanın katılımı ile kredi imkanı sunuldu. Bu krediden yararlanmak isteyenlerin durumu ise şu şekilde olmalıdır; yıllık maliyeti 10 milyon liranın altında olan, 2020 yılı maliyeti ile 2019 yılının arasında %25 oranında azalış olması, deniz ticareti, sanayi gibi sektörler için sermaye imkanı sunan kredi olarak belirlendi.

Nefes kredisi ise 6 ay ödemesiz şekilde planlanarak ödemeler 12 ay dilimine göre hesap planı oluşturulur. Hazine destekli olan bu kredi için faiz oranları ise yıllık olarak %17.5 şeklinde duyuruldu. Başvuruları başlayan nefes kredi için gelişmeler devam ediyor.

Nefes kredisinin başvuruları yarın itibariyle başlarken kredinin alınacağı bankalar ise şu şekildedir;

TC Ziraat Bankası AŞ

Türkiye Vakıflar Bankası TAO

Türkiye Halk Bankası AŞ

Türkiye İş Bankası AŞ

Türkiye Garanti Bankası AŞ

Yapı ve Kredi Bankası AŞ

Akbank T.A.Ş

Denizbank AŞ

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Üyelik belgesiyle bankalara başvurulacak

Belirlenen başvuru şekilleri üzerinden 10 milyon liranın altında kalanlar ve 2020 yılı ile 2019 yılı kayıtlara geçen ciro arasında %25 kaybı olanlar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. 1 Haziran d başlayan başvurular kişilerin kayıtlı olduğu odalardan ve borsalarda gerekli üyelik belgesi alarak işlemleri başlatabilir. Krediden yararlanmak isteyenler TOBB veya borsadan alınan belgeler e belge olarak değerlendirilecektir.