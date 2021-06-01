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6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?

Pandemi döneminde zor zaman geçiren esnafa müjde Erdoğan’dan gelmişti. Nefes kredisinin açıklanması üzerine ekonomik açıdan zor günler geçirenler sabırsızlıkla o günü beklerken başvuruların başladığı duyuruldu. 6 ay geri ödemesiz nefes kredisinden herkes yararlanabilir mi? Hangi bankadan temin edilir? Soruları sıkça sorumaya başladı. İşte Nefes kredisi hakkında merak edilenler haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 13:36
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL Nefes Kredisi şartları nelerdir, kimlere verilecek?
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Nefes kredisi pandemi sürecinde zor günler geçirenlere sevindirici haber olarak yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanarak 10 bankanın katılımı ile kredi imkanı sunuldu. Bu krediden yararlanmak isteyenlerin durumu ise şu şekilde olmalıdır; yıllık maliyeti 10 milyon liranın altında olan, 2020 yılı maliyeti ile 2019 yılının arasında %25 oranında azalış olması, deniz ticareti, sanayi gibi  sektörler için sermaye imkanı sunan kredi olarak belirlendi.

Nefes kredisi ise 6 ay ödemesiz şekilde planlanarak ödemeler 12 ay dilimine göre hesap planı oluşturulur. Hazine destekli olan bu kredi için faiz oranları ise yıllık olarak %17.5 şeklinde duyuruldu. Başvuruları başlayan nefes kredi için gelişmeler devam ediyor.

Nefes kredisinin başvuruları yarın itibariyle başlarken kredinin alınacağı bankalar ise şu şekildedir;

  • TC Ziraat Bankası AŞ
  • Türkiye Vakıflar Bankası TAO
  • Türkiye Halk Bankası AŞ
  • Türkiye İş Bankası AŞ
  • Türkiye Garanti Bankası AŞ
  • Yapı ve Kredi Bankası AŞ
  • Akbank T.A.Ş
  • Denizbank AŞ
  • Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası

Üyelik belgesiyle bankalara başvurulacak

Belirlenen başvuru şekilleri üzerinden 10 milyon liranın altında kalanlar ve 2020 yılı ile 2019 yılı kayıtlara geçen ciro arasında %25 kaybı olanlar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. 1 Haziran d başlayan başvurular kişilerin kayıtlı olduğu odalardan ve borsalarda gerekli üyelik belgesi alarak işlemleri başlatabilir. Krediden yararlanmak isteyenler TOBB veya borsadan alınan belgeler e belge olarak değerlendirilecektir.


Son Güncelleme: 01.06.2021 13:36
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