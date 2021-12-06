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6 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın yatırımcılarının merakla takip ettiği gram altın ve çeyrek altının 6 Aralık Pazartesi günü ne kadardan işlem gördüğü sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?

06 Aralık 2021 Pazartesi 11:03
6 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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Geçtiğimiz haftayı ABD'nin tarım dışı istihdam verilerini açıklamasından sonra ons altın, 1,780 doların üzerine tırmanmıştı.

Kazancın bir kısmını geri vererek bitiren altın fiyatları, 6 Aralık Pazartesi günü ile birlikte yeni haftaya yatay bir seyir üzerinden başladı.

Gram altının küresel alandaki altın fiyatları üzerinden toparlanarak dolar/TL'de görülen yüksek seviyelerle birlikte sabah saat 07.30'da 779 lira alış ve 787 lira satış fiyatıyla güne başladı. Şu saatlerde ise gram altın 794 TL civarlarında işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

6 Aralık Pazartesi gününe bin 256 alış ve bin 284 lira satış fiyatıyla başlayan çeyrek altını ise altın piyasalarında şuan bin 301 liradan işleme devam ettiği belirtilirken Cumhuriyet altınının da 5 bin 305 liradan satıldığı aktarıldı.


Son Güncelleme: 06.12.2021 11:03
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