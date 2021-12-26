5 zincir markete 'sebepsiz zam' cezası!

Döviz kurlarının düşmesi sonrasında marketlerde fiyatları yükseltilen ürünlerin tekrar indirime girmesi beklenirken yapılan denetimlerde maliyeti yükselmese bile fiyatlarına zam yapılan bazı ürünlerin olduğu tespit edildi. 5 zincir marketin yaptığı bu oyunu ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bozdu.

Yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimler sonrası Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim ve incelemelerine hız kesmeden devam ediyor.

Kurul geçtiğimiz gün 2021 yılının son toplantısında, marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde bazı marketlerin ürünlerin alış fiyatlarında herhangi bir artış olmamasına rağmen o ürün gruplarında yüzde 20'den fazla 'sebepsiz zam' yapıldığının tespiti ele alındı.

5 ZİNCİR MARKETE İDARİ PARA CEZASI

Kurul, denetimlerde tespitleri tapılarak raporlanan ŞOK, BİM, A101, Metro ve CarrefourSa isimleriyle faaliyet gösteren şirketlere idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İdari para cezasının ise 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar olacağı öğrenildi.