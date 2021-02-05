5 Şubat altın fiyatları

Gram altın son zamanlarda yaşadığı düşüşü devam ediyor. Bu doğrultuda gram altının son durumu 411 TL olurken, yarım altın ise 1.343 TL’den raflarda yerini alıyor.
Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Bu sene için ise spn bir haftadır altın fiyatlarında inişler ve çıkışlar yaşanıyor.
ATA ALTIN
- Alış: 2.751,00
- Satış: 2.790,00
CUMHURİYET ALTIN
- Alış: 2.743,00
- Satış: 2.785,00
GRAM ALTIN
- Alış: 411,66
- Satış: 411,75
YARIM ALTIN
- Alış: 1.343,00
- Satış: 1.365,00
ÇEYREK ALTIN
- Alış: 672,00
- Satış: 683,00
TAM ALTIN
- Alış: 2.639,76
- Satış: 2.693,48
22 AYAR BİLEZİK
- Alış: 372,89
- Satış: 401,31
Son Güncelleme: 05.02.2021 13:25