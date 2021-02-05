5 Şubat altın fiyatları

Gram altın son zamanlarda yaşadığı düşüşü devam ediyor. Bu doğrultuda gram altının son durumu 411 TL olurken, yarım altın ise 1.343 TL’den raflarda yerini alıyor.

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Bu sene için ise spn bir haftadır altın fiyatlarında inişler ve çıkışlar yaşanıyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.751,00

Satış: 2.790,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.743,00

Satış: 2.785,00

GRAM ALTIN

Alış: 411,66

Satış: 411,75

YARIM ALTIN

Alış: 1.343,00

Satış: 1.365,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 672,00

Satış: 683,00

TAM ALTIN

Alış: 2.639,76

Satış: 2.693,48

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 372,89

Satış: 401,31

Bu doğrultuda haberimizde 5 Şubat 2021 altın fiyatlarını verdik.