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5 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarının güncel durumunu merak edenler için bugünün altın fiyatlarını haberimizde verdik.

05 Şubat 2021 Cuma 13:25
5 Şubat altın fiyatları
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Gram altın son zamanlarda yaşadığı düşüşü devam ediyor. Bu doğrultuda gram altının son durumu 411 TL olurken, yarım altın ise 1.343 TL’den raflarda yerini alıyor.

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle altın fiyatlarında büyük yükseliş yaşanmıştı. Bu sene için ise spn bir haftadır altın fiyatlarında inişler ve çıkışlar yaşanıyor.

Bu doğrultuda haberimizde 5 Şubat 2021 altın fiyatlarını verdik.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.751,00
  • Satış: 2.790,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.743,00
  • Satış: 2.785,00

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,66
  • Satış: 411,75

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.343,00
  • Satış: 1.365,00

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 672,00
  • Satış: 683,00

TAM ALTIN

  • Alış: 2.639,76
  • Satış: 2.693,48

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 372,89
  • Satış: 401,31

 

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 13:25
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AltınAltınFiyatlarıÇeyrekAltınTamAltın
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