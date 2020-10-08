4D kapsamında taşoren çalışanlara 1000 Türk Lirası değerinde seyyanen zam, yüzdelik dilimden yararlanma ve tayin hakkı gelecek!

Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk tarafından yapılan açıklamada 4D’ nin kapsadığı işçiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu, bu açıklamalarda en çok beklenen ise 1000 Türk Lirası değerinde seyyanen zam, tayin hakkı ile yüzdelik dilimden yararlanma hakkı oldu. 696 sayılı kanun çerçevesinde taşören işçi sınıfı için yürürlüğe gelecek olan 4D’li işçiler kapsamında HAK-İŞ bu karaname hükümlerinin uygulamasını yetkililerden istemiş idi. Gelen istek nedeni ile ise Bakan Zehra Selçuk bir açıklamada bulundu ve açıklamada “Zaten o karaname Mayısıs ayı itibari ile yürürlüğe girmiştir, sendikalar ise o zaman bir şey söylemedi. Kısmen uygulamaya giren karaname neden şimdi kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok” diyerek konu kapatmış oldu.

2020 TİS Sözleşmesi görüşme tarihi:

Taşören çalışanlarını ilgilendirmekte olan TİS görüşmelerine çok az kaldı, görüşmelerde konuşulacak olanlar ise; seyyanen zamı, tayin hakkı ve yüzdelik dilimden yararlanma hakları tartışılacak. 2020 TİS için görüşmelerin 1 Kasım 2020 öncesinde bitecek olan YHK kararlarından önce TİS’ in alacağı yeni kararların açıklanması beklenmektedir. Taşören çalışanlarının enflasyon karşısında bir anda biten maaşlarına en az 1000 Türk Lirası tutarında seyyanen zam yapılması istenmekte. Seyyanen zam çalışanın aldığı maaşa bakılmaksızın herkese aynı oranda( a kişisine 1000 TL b kişisine 1000 TL) olarak eşit bir şekilde yapılması beklenmekte. Yani çalışan ne kadar aylık alırsa alsın 1000 Türk Lirası değerinde zam yapılması istenmektedir. Kasım’ ın 1’inden önce yapılması beklenen görüşmelerde kararların verileceğine kesin olarak bakılmakta.