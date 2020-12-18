4D kapsamında çalışan işçiler zam oranları belli oldu mu, 4D taşeron işçi maaş zam oranları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sürecinde binlerce iş yeri kapatıldı. İşyerlerinin kapatılması sonucu milyonlarca kişi işsiz kaldı. Bu süreçte ekonomik olarak zorlu süreç geçiren taşeron şirketlerde çalışan 4D kapsamlı işçileri sevindiren haber geldi.
Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılacak zammın ardından taşeron işçilerin de maaşlarına zam yapılacak. Son olarak taşeron işçilerin maaşlarına %4 oranında zam yapılmıştı. Yeni yılda ise bu oranın artması bekleniyor. Gelen açıklamalara bakıldığında yapılacak zammın %17 civarında olması bekleniyor.
Son Güncelleme: 18.12.2020 21:52