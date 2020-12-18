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4D kapsamında çalışan işçiler zam oranları belli oldu mu, 4D taşeron işçi maaş zam oranları ne zaman açıklanacak?

4D’li taşeron işçiler için müjdeli haber geldi. 4D taşeron işçi maaşlarına zam yapılacak. 4D kapsamında çalışan işçiler zam oranları belli oldu mu, 4D taşeron işçi maaş zam oranları ne zaman açıklanacak sorularını araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 21:52
4D kapsamında çalışan işçiler zam oranları belli oldu mu, 4D taşeron işçi maaş zam oranları ne zaman açıklanacak?
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Koronavirüs salgını sürecinde binlerce iş yeri kapatıldı. İşyerlerinin kapatılması sonucu milyonlarca kişi işsiz kaldı. Bu süreçte ekonomik olarak zorlu süreç geçiren taşeron şirketlerde çalışan 4D kapsamlı işçileri sevindiren haber geldi.

Hak-İş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 4D taşeron işçilere zam yapılmasına karar verildi. 900 binden fazla 4D taşeron işçi zammın detaylarını araştırmaya başladı.

Yeni yılla birlikte asgari ücrete yapılacak zammın ardından taşeron işçilerin de maaşlarına zam yapılacak. Son olarak taşeron işçilerin maaşlarına %4 oranında zam yapılmıştı. Yeni yılda ise bu oranın artması bekleniyor. Gelen açıklamalara bakıldığında yapılacak zammın %17 civarında olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:52
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Anahtar Kelimeler:
TaşeronİşçiZam4d
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