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40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi

2020’nin Mart ayından itibaren tüm dünyayı ve ülkemizi etkisine altına alan covid-19, ekonomik, eğitim ve sağlık alanında çökmelere neden oldu. Ülkemiz olarak bu durumlardan çok etkilenmemek adına devletin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketi uygulamaya sokulmuştu. Hala devam eden bu süreçte yeni bir proje ile karşı karşıyayız.

30 Ocak 2021 Cumartesi 13:07
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
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Bilim kurulu heyetinin toplanmasıyla başta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2021 yılında yeni reform ve destek paketinin ekonominin düzelmesi adına yürürlüğe gireceği kararlaştırıyor. Bu destek paketi ile esnaf, işçi ve ihtiyaç sahibi olan kamuoyuna refaha erdireceği söyleniyor. Yeni refom hareketi müjdesinin hibeye ayrılan payının 40 bin tl gibi bir Mevla olması halkı sevindirdi.

Pandemiden dükkânların kapalı olması en çok esnafları zorlamıştı bazıları kepenk indirilmeye kadar gitti. Bunu herkes için kolaylaştırmak adına devlet bazı yatırımları gözler önünde sermişti. Öneğin ay süreyle 1.000 TL nakit desteği, büyükşehirlerde olan esnaflara 750 TL kira desteği, şehirlerde yaşayanlara 500 TL. Ayrıca bu duruma ek olarak vergi işlemi yapılandırılması süresi de uzatıldı. Bazı devletle anlaşmalı bankalarda kredi imkânı devreye giderek bunun ger ödemesi daha ileri tarihlere atıldı.

Şimdi süreçte 40 tl hibe desteği paketiyse yılında lokanta, kafe ve restoranlar için yıllık cirosu 3 milyon liranın altında olan halk için uygulamaya girmesi amaçlanıyor. Bu açılardan baktığımıza ülke deki esnafımıza en az 2.000 TL en çok ise 40.000 TL hibe yardımı yapılacak. Bu hibelerin destek açıklamasını Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Lütfi Elvan’ın paylaşımı şöyleydi: 2019 cironuz 3 milyon TL'nin Twitter hesabındaysa, 2020 cironuz yüzde 50 ve üzerinde azaldıysa, 2 bin-40 bin TL arasında hibe vereceğiz (tutar azalan cironun yüzde 3'üne göre hesaplanacak).

 Esnaf 40 bin TL hibe desteği ne zaman yapılacak? 

Açıklamaların sonucunda halk üzerinde merak uyandıran hibe desteği projesi akılara ne zaman uygulanacağı sorusunu getirdi. Açıklanmalardan değerlendirdiğimiz durumlara hitaben Cumhurbaşkanlığı Karanamesi'nin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonda uygulamaya geçileceği beklenmekte. Bu başvurular ise e devlet üzerinden olacak. Başvuru sayfasının Ticaret Bakanlığı sayfası altında vatandaşa sunulması bekleniyor. Bu durumla ilgili yaptığı son dakika gelişmeleri ile gözler cumhurbaşkanına döndü. 

Esnaf hibe desteği hesaplama

Önek bir hesaplama yapmak gerekirse; bir kafenin 2019 yılı cirosu 100 bin TL olsun. 2020 yılında cirosu 50 bin TL ise zararı olan 50 bin TL'nin yüzde 3'ü kadar tutar esnaflarımıza ödeme yapılcak. Bu önek için yüzde 3 hesaplaması 1.500 liraya denk gelmekte. Yapılan hesaba göre tutar 2 bin liranın altında olsa da devlet esnaflara 2.000 TL ödeme gerçekleşecek. Sizde 2019-2020 yılları arasındaki yıllık cironuzdaki zararı tespit edip yüzde 3'ünü hesaplayabilir, devletten alacağınız hibe desteğini hemen öğrenebilirsiniz. Yapılacak hibe destek ödemelerinde üst sınır 40 bin TL olarak açıklanmıştır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 13:07
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