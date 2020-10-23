4/D' li taşeron çalışanlarının maaşlarına yapılacak zamlar için görüşmeler başladı! Konuşulan zamlar mağduriyeti gidermeyecek gibi

4/D’ li bir çalışan olarak kamu kurumlarına geçişi yapılan taşeron işçiler ile 2017 senesinden itibaren çalışmakta olan işçiler adına yeni toplu iş sözleşmesinin yapılma zamanı geldi. Çalışma Bakanlığı ve sendikalar arasında sözleşme kapsamında yapılacak sosyal hak ve maaş zamları için görüşmeler aktif halde sürdürülüyor.

Türkiye’ de 2017 senesinde Kanun Hükmünde Karaname kapsamında taşeron çalışanı olan kamu kurumları ve kuruluşları işçileri kadrolu bir şekilde 4/D’ li işçi olarak iş başına getirilmişti. O dönemde yapılan anlaşmalar itibari ile kadroya alınan taşeron çalışanlarına 31 Ekim 2020 zamanına kadar, 6 ayda bir şekilde % 4’ lük bir zam yapılmasına karar kılınmıştı. Lakin yakın bir zaman sonra bu toplu iş sözleşmesinin zamanı dolacak. Çalışma Bakanlığı ve sendikalar tarafınca yapılacak olan yeni toplu iş sözleşmesinde ise yeni tartışmalar başladı.

TAŞERON MAAŞLARI ENFLASYON YÜZÜNDEN BUHARLAŞTI !

Enflasyon yüzünden taşeron işçilerin maaş mağduriyeti yaşadığına dikkat çeken sendikalar Çalışma Bakanlığı yetkililerine ek zam yapılması üzerine istekte bulundu. Taşerondan kadrolu 4/D çalışanı olmadan öncesinde daha yüksek miktarda maaş alan çalışanların, 4/D kadrolu işçi haline geldiğinden beri, yani 3 seneden beri ciddi anlamda maddi açıdan ve maaş açısından gerileme yaşamıştır. Bazı 4/D kadrolu çalışanlarının aylık olarak aldıkları net miktar asgari ücretin bile altına indi. Bu koşulları göz önünde bulundurarak sendikalar Çalışma Bakanlığına teklifini sundu.

Sendikalar Ne Kadar Maaş Zammı İstedi

Çalışma Bakanlığının atadığı yetkililer ile birlikte gerçekleştirilmekte olan görüşmelerde sendikalar şuanda aktif bir şekilde var olan enflasyon nedeni ile zam yapılmasını teklif etti. Ayrıyeten 4/D kapsamına alınan çalışanların yaşadığı düşük maaş mağduriyetinin ortadan kaldırılması için ek zam isteğinde de bulundular. Yani 2021 senesi için tahmini enflasyon rakamının % 8,5’ i maaş zammı olarak teklif eden Çalışma Bakanlığı yetkilileri % 3’ lük bir oranda iyileştirme yapılarak % 11, 5’ e çıkarılmasını teklif etmiştir. Bunun üzerine sendikalar teklif edilen % 11’ lik zammın işçinin mağduriyetini gidermek ve bir daha mağdur duruma düşme oranını azaltmak adına % 15’ e çekilmesini istediler. Görüşmeler ise hala devam edilmektedir.

4/D Taşeron Çalışanları İçin Sosyal Hak Talebi

Görüşmelerde sendikalar tarafından istenilen tek şey maaş zammı değildir. Sendikalar 4/D işçiler için maaş zammı yanında, işçilerin yararlanamadığı sosyal hakları da gündeme taşıdı. İşçilerin yararlanamadığı sosyal hakları talep eden sendikaların basına sızan talepleri ise; tayin hakkı, yıllık izin ve promosyon artışı gibi etkenlerden yararlanılması ve iyileştirilmesi üzerinedir. Bu konu hakkındaki görüşmeler ise başlanmış vaziyette.

Taşeron çalışanları için kısa bir zaman sonra müjdeli bir haberin gündeme gelmesini beklemekte. Diğer taraftan 4/D’ li taşeron kadrolu çalışanlarının 2017’ den bu yana 3 sene içinde 15-20 Bin Türk Lirası civarlarında kayıplarının olduğunu ve Çalışma Bakanlığı ve sendikaların görüşmelerde sundukları zam oranlarının bu kayıplarını ortadan kaldırmayacağını söylediler. Bu talepler üzerine ise sendikalar bu talepleri masaya yatırmaya hazırlansa da Çalışma Bakanlığının bu taleplere herhangi bir onay vermeyeceği bekleniyor.