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4/D işçilerin TİS ödemeleri ne oldu? TİS ödemeleri ertelendi mi? Maaş zammı ne olacak?

TİS görüşmelerini bekleyen 4D taşeron işçileri konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. TİS ödemelerinin ne olacağı, 4D işçilerin maaş zamlarının ne olduğu araştırılmaya devam ediyor.

13 Ekim 2020 Salı 23:12
4/D işçilerin TİS ödemeleri ne oldu? TİS ödemeleri ertelendi mi? Maaş zammı ne olacak?
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4D statüsünde çalışan tam zamanlı taşeron işçileri bilindiği üzere uzun zamandır TİS ödemelerini merak etmektedir. Konu hakkında bugün itibari ile düzenlenen toplantı sonrasında karar çıktı. Pandemi nedeni ile toplantıların 3 ay süre ile uzatılması yapılacak TİS ödemelerinin de 3 ay daha ertelenmesine karar verildi.


TİS görüşmelerinin ertelenmesi sonrasında ödemelere yapılan zamların nasıl olacağı uzun zamandır merak ediliyor. Son yapılması planlanan toplantının 3 ay daha ertelendiği açıklandı. Ancak pandemi nedeni ile taşeron işçilerin kadrolarında azalma uzun zamandır beklenen atama ve iş alımları da ertelenmiş oldu. Mahmut Arslan ise toplantının ertelenmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz.’ Açıklamalarında bulunması 4D’lileri meraklandırdı.

2020 TİS görüşmelerinde görüşülmesi beklenenler

  • Taşeronlar adına enflasyon oranlarının üzerinde maaş zammı
  • Şartlı ya da şartsız olarak kişiler için gelecek tayin hakkı
  • Bayram ya da eğitim gibi ödemelerde verilen tutarın arttırılması
  • Yüzdelik düzenleme alanlarında maaşların tekrar belirlenecek olması
  • Görev tanımlarının yapılması

Taşeronların tayin hakları

Taşeron işçilerine verilen haklar ise,

  • Kamuda ya da belediyede çalışanlardan en ufak şart aranmadan tayin hakkı
  • Eşi kamuda olanlar için
  • Kurum içi ya da il içi tayin hakları bekleniyor.

TİS ödemeleri ne zaman yapılacak?

TİS görüşmelerinin pandemi nedeni ile ertelenmesi sonrasında ödemelerin de ertelendi. Yapılan açıklamalar ve kararlar sonrasında TİS ödemeleri 4 ay süre ile ötelendi.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 23:12
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Anahtar Kelimeler:
TİS Görüşmeleri4D Işçiler
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