4/D işçilerin TİS ödemeleri ne oldu? TİS ödemeleri ertelendi mi? Maaş zammı ne olacak?

4D statüsünde çalışan tam zamanlı taşeron işçileri bilindiği üzere uzun zamandır TİS ödemelerini merak etmektedir. Konu hakkında bugün itibari ile düzenlenen toplantı sonrasında karar çıktı. Pandemi nedeni ile toplantıların 3 ay süre ile uzatılması yapılacak TİS ödemelerinin de 3 ay daha ertelenmesine karar verildi.
2020 TİS görüşmelerinde görüşülmesi beklenenler
- Taşeronlar adına enflasyon oranlarının üzerinde maaş zammı
- Şartlı ya da şartsız olarak kişiler için gelecek tayin hakkı
- Bayram ya da eğitim gibi ödemelerde verilen tutarın arttırılması
- Yüzdelik düzenleme alanlarında maaşların tekrar belirlenecek olması
- Görev tanımlarının yapılması
Taşeronların tayin hakları
Taşeron işçilerine verilen haklar ise,
- Kamuda ya da belediyede çalışanlardan en ufak şart aranmadan tayin hakkı
- Eşi kamuda olanlar için
- Kurum içi ya da il içi tayin hakları bekleniyor.
TİS ödemeleri ne zaman yapılacak?
TİS görüşmelerinin pandemi nedeni ile ertelenmesi sonrasında ödemelerin de ertelendi. Yapılan açıklamalar ve kararlar sonrasında TİS ödemeleri 4 ay süre ile ötelendi.
Son Güncelleme: 13.10.2020 23:12