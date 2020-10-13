4/D işçilerin TİS ödemeleri ne oldu? TİS ödemeleri ertelendi mi? Maaş zammı ne olacak?

4D statüsünde çalışan tam zamanlı taşeron işçileri bilindiği üzere uzun zamandır TİS ödemelerini merak etmektedir. Konu hakkında bugün itibari ile düzenlenen toplantı sonrasında karar çıktı. Pandemi nedeni ile toplantıların 3 ay süre ile uzatılması yapılacak TİS ödemelerinin de 3 ay daha ertelenmesine karar verildi.

2020 TİS görüşmelerinde görüşülmesi beklenenler

Taşeronlar adına enflasyon oranlarının üzerinde maaş zammı

Şartlı ya da şartsız olarak kişiler için gelecek tayin hakkı

Bayram ya da eğitim gibi ödemelerde verilen tutarın arttırılması

Yüzdelik düzenleme alanlarında maaşların tekrar belirlenecek olması

Görev tanımlarının yapılması

Taşeronların tayin hakları

nin ertelenmesi sonrasında ödemelere yapılan zamların nasıl olacağı uzun zamandır merak ediliyor. Son yapılması planlanan toplantının 3 ay daha ertelendiği açıklandı. Ancak pandemi nedeni ile taşeron işçilerin kadrolarında azalma uzun zamandır beklenen atama ve iş alımları da ertelenmiş oldu. Mahmut Arslan ise toplantının ertelenmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Biz kanun zoruyla bir işçinin, bir başka sendikanın üyesi olması zorlamasını kabul edemeyiz. Sendikal örgütlülük, sendikal özgürlükle ancak söz konusu olabilir. Bu örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelin kaldırılmasını istiyoruz.’ Açıklamalarında bulunması 4D’lileri meraklandırdı.

Taşeron işçilerine verilen haklar ise,

Kamuda ya da belediyede çalışanlardan en ufak şart aranmadan tayin hakkı

Eşi kamuda olanlar için

Kurum içi ya da il içi tayin hakları bekleniyor.

TİS ödemeleri ne zaman yapılacak?

TİS görüşmelerinin pandemi nedeni ile ertelenmesi sonrasında ödemelerin de ertelendi. Yapılan açıklamalar ve kararlar sonrasında TİS ödemeleri 4 ay süre ile ötelendi.