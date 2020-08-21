İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 21 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizde 3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

21 Ağustos 2020 Cuma 16:36
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
Takip Et:

Devlet Yardımları Art Arda Geliyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi. Maddi sıkıntı çeken vatandaşlara verilen destek paraları art arda verilmeye devam ediyor. 1000 TL değerinde verilen yardım ilk olarak toplam 2 milyon 111 bin aileye verilmişti. Daha sonra ikinci kez verilen bu yardım toplam 2 milyon 300 bin aileye verildi.

Bu iki ödeme ile toplamda maddi ihtiyacı olan 4 milyon 411 bin aileye maddi destek sağlandı ve 4 milyar 400 milyon nakit ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Salgın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşa yardım sağlayan bakanlık bu yardımların devam edeceğini ve 1000 TL değerindeki bu yardımın üçüncü kez verileceğini açıkladı.

1000 TL Değerindeki Yardım 3.kez Verilecek!

Pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekler sağlanmaya devam ediyor. 1000 TL değerindeki korona yardımı 3.kez verilecek. Yardım için başvurular başladı. Başvuruları e- devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. İhtiyaç sahibi aileden yalnızca birinin e- devlet sistemi üzerinden yardım için başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular sadece e- devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Covid- 19 salgını nedeniyle pek çok aile maddi sıkıntılar yaşamaya başladı ve devlet vatandaşın bu sıkıntılardan en az zarar ile kurtulabilmesi için maddi destek vermektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular değerlendirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL değerindeki yardım ulaştırılmaktadır.


Bu yardım ilk olarak 2 milyon 111 bin aileye ulaştırılmıştır. Daha sonra ikinci kez yardım sağlanmış ve 2 milyon 300 bin aileye daha 1000 TL değerindeki korona virüs yardımı sağlanmıştır. Devlet toplamda 4 milyar 400 milyon TL değerinde bir ödeme gerçekleştirmiştir. Nakit para ihtiyacı olan ailelere üçüncü kez 1000 TL değerindeki yardımın yapılacağı müjdesi verildi. Bu yardım paraları daha önce yardımdan faydalanamayan ailelere ulaştırılacak ve bu sayede ihtiyacı olan herkese ulaşılmaya çalışılacak.

Devletten Nakit İhtiyacını Karşılamaları İçin Vatandaşa 1000 TL Yardım Parası

3.kez verilecek olan 1000 TL değerindeki yardım parası daha önce bu yardımdan yararlanamayan vatandaşlara verilecek. Salgın nedeniyle zor durumda kalan ailelere verilen bu yardım parası için başvurular e –devlet üzerinden gerçekleşecek. Yardım parasının ne zaman verileceği ve nasıl başvuru yapılacağı vatandaş tarafından merak ediliyor.

İki kez verilen 1000 TL değerindeki yardım parasının 3.kez yapılacağı müjdesi verildi. Şimdiye kadar iki kez gerçekleşen ve toplamda 4 milyon 400 bin aileye ulaşılan yardım parası üçüncü kez ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. 3.kez verilecek olan bu yardımdan daha önce 1000 TL değerindeki yardım parasını alamayan aileler alabilecek. Başvurular e- devlet sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. E- devlet sistemi üzerinde T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmaktadır. Aileden sadece bir kişinin başvuru yapması yeterlidir. Şifreler PTT üzerinden 3 TL karşılığında alınabilmektedir. E- devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra yardımlar kısmında size en uygun olan yardım için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme tamamlandıktan sonra yardım paraları PTT üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.

3.kez yapılacak olan 1000 TL değerindeki yardımın toplam kaç aileye verileceği henüz belli değildir. Başvuru süreci ile ilgili net bir açıklama yapılmamıştır ancak 3.kez olacağı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından söylenmiştir. İlk iki yardım ile milyonlarca aileye ulaşan yardım 3.kez gerçekleşecektir. Yine birçok ailenin nakit ihtiyacının karşılanmasına yardım edilecektir.

3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardımlar tam hızıyla devam etmektedir. 1000 TL değerinde verilen korona virüs yardım parasının 3.kez yapılacağı açıklandı. İhtiyaç sahibi ailelerin alabileceği 1000 TL değerindeki yardım parasının ne zaman verileceği ihtiyaç sahipleri tarafından merak ediliyor. Ödemelerin kaç aileye yapılacağı ve ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda net bir açıklama henüz yapılmadı.



Son Güncelleme: 21.08.2020 16:36
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı
İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları 2020 listesini açıkladı
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
İş yeri kiralarında yeni dönem başlayacak! Kira sözleşmesindeki yeni maddeler ortaya çıktı
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Orman Köylülerinin Beklediği Haber Bakanlıktan Geldi! Kredi Faizler Olmayacak
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek

Popüler Haberler

VGM burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru nasıl yapılır, şartları neler ?
Cedi Osman kimdir kimdir, aslen nerelidir? Basketbol oyuncusu Cedi Osman'ın boyu kaçtır?
3 Bankadan 20.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi
65 yaş yaşlılık aylığı alma şartları ve başvuru işlemleri
Acil para ihtiyacı olan kişiler 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası için başvurular devam ediyor
Ziraat Bankası Çalışan Artısı kredi paketi ile çalışanlara 30.000 Lira uygun faizli kredi verecek
Ev satın alacaklara Vakıfbank’tan Sarı Panjur Konut kredisi ile 0,54 oranlı konut kredisi
Seslendirme sanatçısı nasıl olunur? 2020 seslendirme nasıl yapılır?
65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2020 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
Serdar Ortaç Chloe Loughnan boşanma sonucu nafaka ödeyecek mi?
Kanalların yayın akışları 2 Ekim Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kreş yardımı nedir, nasıl alınır? Kreş yardımı almanın şartları
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Broşür dağıtma işi nedir? Broşür dağıtarak ne kadar para kazanılır?
Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler
2020 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi kesinleşti mi?
Turk Telekom 10 GB bedava internet nasıl alınır? Türk Telekom bedava intenet paketi işlemleri
Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi! Türkiye'de yıllık ne kadar doğalgaz kullanılıyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli gelebilir! EYT'de Finlandiya modeli nedir?
Çoklu baro sistemi ile Türk yargı sistemine gelen yenilikler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.