3600 günle emekli olanlar ne kadar emekli maaşı alır? 3600 gün primle emekli olma şartları neler?

3600 Gün Primle Emekli Olanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alır?

3600 günle emekli olmaya hak kazanan kişilerin emekli aylıkları, çalışan kişinin yaşı, sigortalı hizmet süresi, ödenen prim gün sayısı ve sigortasının başlangıç tarihi maaşı belirleyen faktörlerdir. Herkes 3600 günle emekli olanların ne kadar maaş alacağını araştırıyor.

Emekli maaşını belirleyen faktörlerin olmasının sebebi, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra yasada yapılan kapsamlı düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre sigorta başlangıcı 08/10/1999 tarihinde önce olan kişiler hem emekli olma hem de emeklilik maaşı konusunda avantaja sahip olmuşlardır.

3600 günle emekli olan kişilerin maaşlarının ne kadar olacağının belirlenmesinde hizmet verdikleri sürenin 1999 yılından önce veya sonra olması büyük bir ölçüde etkilemektedir. 3600 günden erken emeklilik şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları ile hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı alınacak maaş tutarını belirlemektedir.

Ödenen prim gün sayısının yılına göre 3600 günle emekli olan sigortalıların aldıkları emekli maaşları aşağıdadır;

Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1880,46 TL tutarında emekli maaşı alırlar.

Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1700,57 TL tutarında emekli maaşını hak ederler.

Hizmet süresinin bir kısmı 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmı 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1600,92 TL tutarında emekli maaşını alırlar.

Hizmet süresinin büyük bir bölümünü 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar yaklaşık 1500,38 TL tutarında emekli maaşı alırlar.

3600 günden emekli olan kişilere verilen bu maaşların yapılan zamlar haricinde yükselmesinin sebebi korona virüs pandemisi sürecinde en düşük emekli maaşlarının 1500 TL’ye yükselmesidir.

Bu bilgileri önekler ile açıklamak gerekirse; A kişisi, 31.12.1999 öncesi sigorta başlangıcı bulunup 01.01.2000-30.04.2008 tarihleri arasında hizmet sürelerini tamamlamışsa yaklaşık 1880 TL tutarında emekli maaşı almaya başlamaktadır.

B kişisi, 2000 yılından sonra sigorta başlangıcına sahip olup şartları bu yıldan sonra sağlamışsa ve emekli olursa o halde maaşı da son düzenlemeler çerçevesinde en az 1500 TL tutarında maaşa sahip olacaktır.

2021 Yılında 3600 Gün Primle Emekli Olma Şartları Neler?

Vatandaşlar 2021 yılında 3600 gün primle erken emekli olmak için belirlenen şartların neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

2021 yılında yapılan düzenlemelere göre 3600 gün primle emekli olma şartları şunlardır:

4A türü sigortalı olarak çalışan kişilerin 199 yılından önce sigorta girişlerinin başlatılması gereklidir.

199 yılı ve 30 Nisan 2008 yılları arasında sigorta girişi başlatılan ve primlerini tamamlamış olması gereklidir.

2008 yılından sonrası için gereken koşulları sağlayan kişilerin prim günlerini doldurmaları gerekiyor.

3600 gün prim ve yaş şartının sağlanması gereklidir.

3600 Günle Emekli Olma Şartları Neler?

Vatandaşların 3600 gün primle emekli olabilmeleri için alınan kararlar kapsamında yerine getirmeleri gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlardan ilki sigorta başlangıç tarihidir. Kişinin sigortasının başlangıcı alacağı emekli maaşını büyük ölçüde etkilemektedir. Bununla beraber erkek ve kadın sigortalı çalışan kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar ve süreler farklılık gösteriyor.

Genel olarak 3600 gün primle emekli olma hakkını kazanabilmek için yerine getirilmesi gereken azı şartlar bulunuyor. Şartlar ise;

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B), Emekli Sandığı (4C) ve diğer sigortalar kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden ve öncesinde olması gerekir. Bu tarihten öncekiler için en az 15 yıllık sigorta süreleri tamamlamaları ve 3600 prim gününü doldurmuş olmaları şartı aranır.

(4B), Emekli Sandığı (4C) ve diğer sigortalar kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihinin 08.09.1999 tarihinden ve öncesinde olması gerekir. Bu tarihten öncekiler için en az 15 yıllık sigorta süreleri tamamlamaları ve 3600 prim gününü doldurmuş olmaları şartı aranır. Sigorta giriş tarihin yanı sıra 15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günün 31.12.2011 tarihinden önce doldurma şartı emeklilik yaşının belirlenmesinde etkilidir.

Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Yaş haddinden emekli olabilmeleri için; 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerin 4500, 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenlerin ise 5400 prim gününü doldurmaları gerekir.

Kadınlarda 3600 Gün Primle Emekli Olma Şartları Neler?

Sigortalı kadın çalışanların 3600 gün primle emekli olma şartları, 15 yıl sigortalı olmaları ve 3600 gün prim ödemesi yapmalarıdır. Bunun sonucunda kadın çalışanlar emekli olabilirler. Eğer sigortalarının başlangıç tarihleri 1999 yılından sonra ise yaş şartına uymaları gereklidir.

Kadınlar için emekli olmaları için aranan yaş şartları ise;

05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkekler İçin 3600 Gün Primle Emekli Olma Şartları Neler?

Sigortalı erkek çalışanların 3600 gün primle emekli olma şartları, 15 yıl sigortalı olmaları ve 3600 gün prim ödemesi yapmalarıdır. Bunun sonucunda kadın çalışanlar emekli olabilirler. Eğer sigortalarının başlangıç tarihleri 1999 yılından sonra ise yaş şartına uymaları gereklidir.

05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında dolduranlar 56 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında dolduranlar 57 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında dolduranlar 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında dolduranlar 59 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

05.2014 tarihinden sonra dolduranlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Erkekler için emekli olmaları için aranan yaş şartları ise;

Bağkurlu Erkeklerde Ve Kadınlarda 3600 Günle Emekli Olma Şartları Neler?

Bağkurlu erkek çalışanların Bağ-Kur’dan 3600 gün primle emekli olma şartları, 1 Ekim 2008 tarihinde yapılan Sosyal Güvenlik Reformu’yla düzenlenen sigorta tiplerinden biri olan Bağ-Kur, SGK’nın kapsamında 4B ismiyle belirlenmiştir. 4B sigortalı olan kişiler; kendi işine sahip olan işletme sahipleri, serbest meslekte çalışanlar, tacirler, ziraat işiyle uğraşan çiftçiler, kamuda veya özel bir kuruma bağlı olmayan kişileri kapsayan sigorta türüne mensup kişilerdir.

Erken emeklilik uygulamasında 3600 prim gününü dolduran vatandaşların Bağ-Kur emeklisi olabilmeleri için en az 15 yıl sigortalarının olması ve belirlenen yaş kriterlerinin sağlanması sonucunda erken emekli olmaları mümkündür.

4B türünden erken emekli olabilecek erkeklerin yaş kriterleri ise;

05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56 olarak belirlenmiştir.

05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 57 olarak belirlenmiştir.

05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 58 olarak belirlenmiştir.

05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında emeklilik yaşı 59 olarak belirlenmiştir.

05.2014 tarihinden sonra emeklilik yaşı 60 olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur’u olan sigortalı kadınların emeklilik yaşları ise;

2002-23.05.2005 tarihleri arasında emeklilik yaşı 52 olarak belirlenmiştir.

2005-23.05.2008 tarihleri arasında emeklilik yaşı 54 olarak belirlenmiştir.

2008-23.05.2011 tarihleri arasında emeklilik yaşı 56 olarak belirlenmiştir.

2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekli olabilirler.

Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını hesaplamak isteyen vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi sitesinde emekli maaşı hesaplama robotu adı verilen uygulamayla hesaplayabilirler. SGK emekli maaşı hesaplama robotuna ulaşmak isteyen vatandaşlar https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine giderek, gerekli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmalarının ardından ne kadar emekli maşı alabileceklerini hesaplayabilirler.