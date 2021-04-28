3600 ek göstergede yeni haber var mı, son durum nedir? 3600 ek gösterge çıkacak mı, yeni gelişmeler neler?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonları kapsayan 3600 ek göstergeye dair açıklama yapmıştı. Elvan, bakanlıktaki arkadaşlarının 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara devam ettiğini ve sağlıklı bir şekilde analiz etme çabası sarf ettiklerini dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3600 ek göstergenin yalnızca sağlık çalışanlarını değil, diğer çalışanları da ilgilendireceğine dair düzenleme yapıldığını söylemişti.

3600 ek göstergenin öğretmen, din görevlileri, hemşire ve polisleri kapsaması bekleniyor. Ek göstergenin 3600 olmasıyla birlikte emekli aylıklarında ve ikramiyelerde artış yaşanacak. Zaten emekli olmuş olan vatandaşların da bu ek göstergeden yararlanacağı düşünülüyor.