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3600 ek göstergede son durum ne, verilecek mi, ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3600 e göstergeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca’nın açıklamasının ardından 3600 ek göstergede son durum ne, verilecek mi, ne zaman verilecek soruları gündeme getirildi.

27 Kasım 2020 Cuma 00:28
3600 ek göstergede son durum ne, verilecek mi, ne zaman verilecek?
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Memurların gözü 3600 ek göstergede. Polis, öğretmen, hemşire gibi birçok memur emeklilik ikramiyelerinin artmasına ilişkin düzenlenen 3600 ek göstergeyi bekliyor. 3600 ek göstergede yeni gelişmelere yaşanıyor.

3600 ek göstergede son durum


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3600 ek gösterge ile ilgili geçen ay açıklamalarda bulunurken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca açıklamasında, “600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." Dedi.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge, devlet memurlarının maaş, emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına uygulanan bir sistemdir. Söz konusu ek gösterge ile memurların maaş, ikramiye ve emekli aylıkları artacak. Ek gösterge rakamları ise unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre değişmektedir.



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
3600 Ek GöstergeFahrettin Koca
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