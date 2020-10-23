3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede

Kamu personelinin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sıcak gelişmelere yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarının olduğunu söylemiş ancak uzun süredir bir gelişme yaşanmamıştı.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge memurların kıdemlerini belirleyen ek göstergelerdir. Söz konusu ek göstergeler sayesinde çok sayıda memurun emekli ikramiyelerine kadar değişiklikler olabiliyor. Ek göstergesi yüksek olan kişilerin emekli maaşları ikramiyeleri de doğru oranda yükselir. Ek göstergenin 3600’e yükseltilmesi durumunda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi birçok memurun maaşları da artar.

3600 ek gösterge TBMM gündeminde!

Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM’de yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya 3600 ek gösterge isteyen memurlar adında bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında siyasi partilerin seçim öncesinde meydanlarda memurlara 3600 ek gösterge sözü verdiğini ve bu sözün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yerine getirilmediğine vurgu yaptı. Kaya, sözü veren partilere sözlerini ne zaman yerine getireceklerini, sözün yerine getirilmesi halinde binlerce memurun emekli olacağını ve işsiz binlerce genç kadro açılacağını ifade ederken, uygulamanın neden gerçekleşmediğini sordu.

Öte yandan 3600 ek gösterge ile ilgili aylar öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama gelmişti. Koca, yaptığı açıklamasında çalışmaların devam ettiğini söylese de hala somut bir gelişme yaşanmadı.

Kamu personelinin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarında sıcak gelişmelere yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarının olduğunu söylemiş ancak uzun süredir bir gelişme yaşanmamıştı.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge memurların kıdemlerini belirleyen ek göstergelerdir. Söz konusu ek göstergeler sayesinde çok sayıda memurun emekli ikramiyelerine kadar değişiklikler olabiliyor. Ek göstergesi yüksek olan kişilerin emekli maaşları ikramiyeleri de doğru oranda yükselir. Ek göstergenin 3600’e yükseltilmesi durumunda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri gibi birçok memurun maaşları da artar.

3600 ek gösterge TBMM gündeminde!

Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge ile ilgili TBMM’de yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya 3600 ek gösterge isteyen memurlar adında bir konuşma gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında siyasi partilerin seçim öncesinde meydanlarda memurlara 3600 ek gösterge sözü verdiğini ve bu sözün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala yerine getirilmediğine vurgu yaptı. Kaya, sözü veren partilere sözlerini ne zaman yerine getireceklerini, sözün yerine getirilmesi halinde binlerce memurun emekli olacağını ve işsiz binlerce genç kadro açılacağını ifade ederken, uygulamanın neden gerçekleşmediğini sordu.

Öte yandan 3600 ek gösterge ile ilgili aylar öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama gelmişti. Koca, yaptığı açıklamasında çalışmaların devam ettiğini söylese de hala somut bir gelişme yaşanmadı.